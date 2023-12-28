نتائج الطلاب الكويت.. رابط عرض جميع النتائج في الدولة الكويتية

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن نتائج الطلاب لسنوات النقل في امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث صرحت وزارة التربية الكويتية انه علي الفور بمجرد الانتهاء من اعمال التصيح لسنوات النقل الدراسية بجميع المراحل التعليمية سوف يتم رافعها علي الرابط موقع المربع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية الكويتية، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة حول ذلك الموضوع في السطور التالية .

تعرف علي رابط نتائج الطلاب في الكويت

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن رفع رابط المربع الإلكتروني لعرض نتائج الطلاب لجميع سنوات النقل للاطلاع عليها بكل سهولة ويسر دون الذهاب إلي المدارس، حيث كشفت الوزارة علي انه جاري الانتهاء من أعمال تصحيح ورصد الدرجات بكل شفافية ومصدقيه من خلال هذا الموضوع سنوضح كيفية الدخول والتسجيل علي رابط المربع الإلكتروني في عدة خطوات تالية تابعونا.

رابط المربع الإلكتروني للنتائج في الكويت 2024