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ظهرت الآن ..نتيجة القبول في كلية الشرطة استعلم عن النتيجة بإحدى الطرق الثلاث
نتيجة القبول في كلية الشرطة
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس 28 ديسمبر من خلال مؤتمر صحفي عن النتيجة النهائية لقبول كُلِّيَّة الشرطة، كما أنها أعلنت أيضا عن الضباط المتخصصين لعام 2022 / 2023، وأوضحت كافة الشروط اللزمة لإجراءات عملية القبول، وهي إلى ذلك أشارت أن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل نصية على الجوال لجميع من تم قبولهم، كما يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة الداخلية كما سنبين في الأسطر التالية.
طرقية الاستعلام عن نتيجة كُلِّيَّة الشرطة 2023
يمكنك الاطلاع على نتيجة كُلِّيَّة الشرطة من خلا أيم من الطرق التالية:
- من خلال موقع وزارة الداخلية والضغط على رابط النتيجة، وإدخال البيانات اللازمة للاستعلام.
- كما يمكن الاستعلام عن طريقة مكالمة هاتفية من رئاسة أكاديمية الشرطة للمقبولين، حيث سيكون قائمة المقبولين تضم جميع المحافظات.
- إرسال رسالة نصية من الكُلِّيَّة إلى المتقدمين المقبولين كما اعلن المتحدث باسم الوزارة اليوم.
ما هي شروط القبول لكلية الشرطة؟
تشتمل شروط القبول لكلية الشرطة كما وضعتها وزارة الداخلية كالتالي:
- يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- كما يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، بشرط أن تكون مدة الدراسة بها 5 سنوات على الأقل.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا في أول أكتوبر من عام التقديم.
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- كما يشترط أيضا أن يكون المتقدم خاليًا من العيوب الخلقية التي تؤثر على اللِّيَاقَة البدنية.
- وكذلك يكون المتقدم لائقًا طبيًا من حيث اللِّيَاقَة البدنية والنفسية.