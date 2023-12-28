ألف مبروك ظهرت|.. رابط نتيجة كلية الشرطة 2023 وشروط التقديم على الكلية بالتفصيل

نتابع نتائج كلية الشرطة لعام 2023 من خلال موقعنا الالكتروني، حيث تعد الكلية أحد الأعمدة الرئيسية في النظام الأمني لأي دولة، تلعب دورًا بارزًا في تحقيق الأمان والاستقرار والسلامة العامة، التقديم إلى الكلية يمثل خطوة أساسية لتأهيل الطلاب، ويتم ذلك من خلال برامج ودورات تدريبية أكاديمية تمكّنهم من التعامل مع التحديات الأمنية بفاعلية بعد التخرج.

رابط نتيجة كلية الشرطة 2023

يمكن الاطلاع على نتائج القبول في كلية الشرطة عبر عدة وسائل، منها:

1. البحث عن النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الإنترنت.

2. استقبال مكالمة من رئاسة أكاديمية الشرطة للطلاب المقبولين من جميع المحافظات.

3. تلقي رسالة نصية تؤكد القبول للمقبولين في الأكاديمية.

نتيجة كلية الشرطة 2023

أعلن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في مؤتمر صحفي يوم الخميس الموافق ٢٨ ديسمبر عن نتائج القبول النهائي لكلية الشرطة والضباط المتخصصين للعام 2022-2023، وتم الكشف عن الضوابط والمعايير المتبعة في عملية القبول، يُعلن للمقبولين عبر رسائل نصية على أرقام هواتفهم المسجلة، ويتيح للجميع فحص نتائجهم عبر موقع وزارة الداخلية مع اتباع الخطوات المطلوبة.

تقبل وزارة الداخلية المصرية الطلاب المتقدمين لأكاديمية الشرطة بشرط أن يتوافر فيهم مجموعة من الشروط، مثل الجنسية المصرية ونجاحهم في جميع اختبارات اللياقة والمقابلة الشخصية.

يجب أيضًا أن يحظى المتقدم بسمعة حسنة في السلوك وألا يكون قد رُفِدَ من جهة عسكرية أخرى، ويُلزم المتقدم بتقديم تعهد بعدم الزواج خلال فترة الدراسة، ويجب أن يتفق مع جميع الشروط والمواصفات المحددة من قبل وزارة الداخلية المصرية.