انخفاض..أسعار الدواجن والبيض اليوم بسبب أعياد الميلاد للتتراوح من 65 جنيه إلي 70 جنية

أسعار الدواجن والبيض اليوم ، وهى من اكثر السلع الغذائية التي يتابعها المواطنين في مصر وذلك نظرا إلي كثرة استهلاكها اكثر من مواد بروتينية اخرى مثل اللحوم والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير ، ولهذا تقبل الجماهير على شراء الدواجن بشتى مشتقاتها ، والتي تشهد حاليا بورصة الدواجن على ثبات نسبى في أسعار الدواجن في الأيام الماضية، بالإضافة إلي انخفاضاً عن الأشهر الماضية، واليك تفاصل أسعار الدواجن في مصر اليوم.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

في مبادرة كبير من الحكومة المصرية في السيطرة على أسعار السلع تقوم الغرفة التجارية للدواجن بمراقبة الأسواق المصرية من اجل تخفيض أسعار الدواجن، وبيعها بسعرها الحقيقي دون استغلال التجار للازمة الاقتصادية الحالية ، وبالتالي انخفضت أسعار الداجن في الآونة الأخيرة وثبات على أسعارها الحالية .

أسعار الدواجن اليوم

يتابع المواطن في مصر سواء التجار أو المستهلك بشكل يومي وخاصة في مطلع الأسبوع الجديد، والتي غالبا ما يتم تحديث أسعار السلع في خلاله، إليكم أسعار الدواجن والبيض اليوم لأخر أسبوع في العام 2023: