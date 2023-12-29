انخفاض..أسعار الدواجن والبيض اليوم بسبب أعياد الميلاد للتتراوح من 65 جنيه إلي 70 جنية
أسعار الدواجن والبيض اليوم
أسعار الدواجن والبيض اليوم ، وهى من اكثر السلع الغذائية التي يتابعها المواطنين في مصر وذلك نظرا إلي كثرة استهلاكها اكثر من مواد بروتينية اخرى مثل اللحوم والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير ، ولهذا تقبل الجماهير على شراء الدواجن بشتى مشتقاتها ، والتي تشهد حاليا بورصة الدواجن على ثبات نسبى في أسعار الدواجن في الأيام الماضية، بالإضافة إلي انخفاضاً عن الأشهر الماضية، واليك تفاصل أسعار الدواجن في مصر اليوم.
أسعار الدواجن والبيض اليوم
في مبادرة كبير من الحكومة المصرية في السيطرة على أسعار السلع تقوم الغرفة التجارية للدواجن بمراقبة الأسواق المصرية من اجل تخفيض أسعار الدواجن، وبيعها بسعرها الحقيقي دون استغلال التجار للازمة الاقتصادية الحالية ، وبالتالي انخفضت أسعار الداجن في الآونة الأخيرة وثبات على أسعارها الحالية .
أسعار الدواجن اليوم
يتابع المواطن في مصر سواء التجار أو المستهلك بشكل يومي وخاصة في مطلع الأسبوع الجديد، والتي غالبا ما يتم تحديث أسعار السلع في خلاله، إليكم أسعار الدواجن والبيض اليوم لأخر أسبوع في العام 2023:
- سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 65 جنيها، وللمستهلك نحو 73 جنيهًا.
- سعر الدواجن المجمدة في للتاجر نحو 100 جنيه، للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.
- سعر الدواجن الساسو أو البلدي من 73 إلى 74 جنيهًا في للتاجر وتباع بنحو 84 جنيهًا للمستهلك.
- سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 107.4 جنيه.
- سعر كرتونة البيض للتاجر نحو 115 جنيهًا، بينما للمستهلك بسعر 125 جنيهًا .
- سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 122 إلى 123 جنيهًا.
- سعر كرتونة البيض الأبيض من 121 جنيهًا إلى 122 جنيهًا.
- سعر كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 139 إلى 140 جنيهًا.