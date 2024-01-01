ورقية ولّا إلكترونية؟.. ضوابط امتحان 2 ثانوي للتابلت+ ضوابط امتحانات الدمج 2 ثانوي

ضوابط امتحان 2 ثانوي للتابلت مهمة جدا لكل طلاب الصف الثاني الثانوي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم، انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد أيام قليلة من بداية شهر يناير 2024، وتحدد مديرية التربية والتعليم الموعد الرسمي للامتحانات وفقا لظروف كل محافظة.

ضوابط امتحان 2 ثانوي للتابلت

ضوابط امتحان 2 ثانوي للتابلت، وضعت وزارة التربية والتعليم عدد من الضوابط يجب الالتزام بها أثناء الامتحانات، وعلى كل الطلبة الإطلاع عليها جيدا تجنبا لحدوث أخطاء قد لا يمكن تداركها وبت الامتحان، وفيما يلي نتعرف على تلك الضوابط في نقاط محددة:

إعلان جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي مسؤولية مديرية التربية والتعليم.

بداية الامتحانات تكون يوم 17 يناير ولابد أن تنتهي في موعد أقصاه 24 يناير استعدادا لبداية إجازة منتصف العام.

يقوم موجه أول كل مادة بوضع أسئلة الامتحان ويكون شامل على مستوى كل المدارس في الإدارة الواحدة.

توزيع أسئلة الامتحانات بين 85% اختيار من متعدد والباقي أسئلة مقالية.

المدارس التي سلمت التابلت للطلاب وحالة الاتصال بالانترنت جيد بها، تجري الامتحانات إلكترونيا لأسئلة اختيار من متعدد، على أن تكون الأسئلة المقالية ورقية في نفس الوقت المحدد للامتحان.

في حالة حدوث مشاكل تتعلق بالاتصال بالإنترنت يتم أداء الامتحان ورقيا في موعد الامتحان.

المدارس التي لم تسلم تابلت للطلاب وليس بها اتصال بالإنترنت، يتم امتحان الطلاب ورقيا.

يجب مراعاة أن يكون الامتحان الورقي نفس الامتحان الإلكتروني.

ضوابط امتحانات الدمج 2 ثانوي

أما عن الضوابط التي تنظم امتحانات طلاب الدمج للصف الأول والثاني الثانوي فتتم كما يلي.