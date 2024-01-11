‏تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 Al-Fajr على نايل وعرب سات لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143

‏تردد قناة الفجر الجزائرية 2024، تُعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من أشهر القنوات الفضائية المعروفة في الوطن العربي، حيث يتابعها الكثير من المشاهدين، كما تحظى القناة بشعبية كبيرة بسبب عرضها للمسلسل الشهير “قيامة عثمان” الذي نال إعجاب الملايين من المشاهدين خلال الفترة الماضية، ولهذا السبب سنقوم الآن بعرض تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الجديد على نايل سات وعرب سات لتمكين المشاهدين من متابعة المسلسل بجودة عالية وبدون تشويش.

‏تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد لعام 2024 تلك القناة التي ستقوم بعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143 الجديدة اليوم الخميس الموافق 11 يناير 2024، وجاء التردد الجديد للقناة عن طريق الاحصائيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034 أو 12645.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أما تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات، هو:-

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:-

اضغط على زر “الإعدادات” من ريموت جهاز الاستقبال الخاص بك.

انتقل إلى قائمة “التركيب” أو “البحث”.

حدد خيار “البحث اليدوي” أو “تعديل التردد”.

أدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه في الحقول المخصصة لها.

اضغط على زر “بحث”.

بمجرد الانتهاء من البحث، ستظهر قناة الفجر الجزائرية في قائمة القنوات الخاصة بك.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143

من خلال تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الجديد ستتمكنوا من مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143 والتي كانت قد تم تأجيلها الأسبوع الماضي، حيث تم عرض هذه الحلقة أمس عبر قناة atv التركية، ولكن سيتم نقل الحلقة اليوم على الفجر مترجمة، ومن المتوقع أن تكون هذه الحلقة قوية جداً لما تحمله من أحداث مثيرة للغاية.