شوف الحلقة الجديدة.. موعد الحلقة 142 قيامة عثمان+ تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة الحلقة 142 قيامة عثمان

موعد الحلقة 142 قيامة عثمان منتظرة من قبل كل جماهير مسلسل المؤسس عثمان مترجمة باللغة العربية، حيث يواصل الجماهير متابعة حلقات المؤسس عثمان الأسبوعية، التي تنقل مغامرات المؤسس عثمان وخلافاته مع العائلة وكيفية الحفاظ على الحكم، في مواجهة الحروب التي يتصدر لها من كل الأعداء في الشرق والغرب.

موعد الحلقة 142 قيامة عثمان

موعد الحلقة 142 قيامة عثمان، تابع جماهير مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس القادرين على فهم اللغة التركية، الحلقة 142 أمس الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023، على قناة أي تي في التركية التي تنقل الحلقة الساعة السابعة بتوقيت تركيا، في حين مازال الجمهور العربي الغير قادر على فهم اللغة التركية منتظر إذاعة الحلقة 142 بعد ترجمتها باللغة العربية.

موعد الحلقة 142 قيامة عثمان مترجمة باللغة العربية

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية اليوم التالي للإذاعة الحلقة على قناة ATV التركية، ويعد هذا العرض هو الأول بعد الترجمة باللغة العربية، وتعرض الحلقة 142 الخميس 28 ديسمبر الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة والساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويتم إعادة الحلقة يوم الجمعة 29 ديسمبر.

تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة الحلقة 142 قيامة عثمان

يبحث كل جمهور مسلسل قيامة عثمان عن تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة الحلقة 11 من الموسم الخامس، ويمكن ضبط التردد التالي:

تردد قناة الفجر على النايل سات 2024:

تردد القناة: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر على العرب سات 2024: