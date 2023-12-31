هيبطل يقطع امتى..موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهرباء+ آخر موعد لانقطاع التيار الكهربائي في مصر

موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهرباء من أكثر الأخبار التي يريد كل مواطن في مصر سماعها، حيث يعاني الكثير من انقطاع الكهرباء يوميا لمدة ساعتين، مما تسبب في ضيق الكثير من الأشخاص بسبب تعطل الكثير من الأعمال التي لا يمكن إنجازها دون وجود تيار كهربائي.

موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهرباء

موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهرباء، يبحث الجميع عن موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال التي قامت الشركة القابضة للكهرباء بوضعها في شهر أغسطس 2023، حيث أعلنت الشركة عن وضع جدول يوزع ساعات تخفيف الأحمال، عن كل منطقة بجميع قرى ومحافظات مصر من شرقها لغربها، منذ بداية موسم الصيف الماضي بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الأمر الذي عانت منه كل دول العالم، وقد وعد وزير الكهرباء المواطنين أن خطة تخفيف الأحمال مستمرة حتى موعد أقصاه منتصف شهر ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الموعد ينتظر المواطن المصري انتهاء انقطاع الكهرباء.

آخر موعد لانقطاع التيار الكهربائي في مصر

تقوم وزارة الكهرباء في تلك الفترة بإجراء الكثير من الدراسات والمباحثات بخصوص انتهاء خطة تخفيف الأحمال، من خلال عدد من المستشارين الذين يقومون بدراسة كفاءة محطات الكهرباء وقدرتها على تشغيل جميع المناطق داخل الجمهورية دون إنقطاع، خاصة بعد ارتفاع أسعار مشتقات البنزين مع ارتفاع سعر الدولار العالمي.

أسباب وجود أماكن لا تخضع لخطة تخفيف الأحمال

يوجد بعض المناطق والأحياء لا تنقطع فيها التيار الكهربي، وقد آثار ذلك انتباه المواطنين بحثين عن السبب في ذلك، حيث أكدت الوزارة أن تلك المناطق تكون تابعة لمناطق أخرى حيوية، لا يمكن قطع التيار الكهربائي عنها مثل المستشفيات والمستوصفات وأقسام الشرطة وباقي المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطن على مدار اليوم، وتم عقد الكثير من الجلسات بمعلومية رؤساء اللجان في مجلس الشعب لدراسة كيفية توفير العملة الأجنبية لاستيراد المازوت.

تغيير مواعيد خطة تخفيف الأحمال

قامت وزارة الكهرباء باستبدال مواعيد انقطاع التيار في كل منطقة كل شهر، إعمالا بمبدأ تحقيق العمالة بين كل المناطق والذي من شأنه راحة المواطن، وأكدت الوزارة أن الأوقات التي ينقطع فيها التيار خارج مواعيد الخطة، يكون بسبب عطل فني ويتم التعامل معه فورا.