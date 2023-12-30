«مساحة 90 متر والحجز هيقفل».. كيفية حجز شقق سكن لكل المصريين 3 وأهم الشروط المطلوبة cservices.shmff.gov.eg وآخر موعد للتقديم

تعمل الحكومة جاهدة على توفير الوحدات سكنية للمواطنين وذلك من خلال وزارة الإسكان المصرية التي أعلنت عن طرح شقق سكن لكل المصريين 3 في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية لهذا يتساءل الكثير من المواطنين عن الشروط المطلوبة لحجز هذه الشقق بالإضافة إلى طريقة الحجز وهو ما سنتحدث عنه في هذا التقرير بالإضافة إلى كيفية الحجز.

آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين

حدد صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بإشراف من وزارة الإسكان موعد التقديم وحجز وحدات في سكن لكل المصريين 3، وبدأ الحجز من يوم 3 ديسمبر الجاري 2023 ويستمر الحجز حتى 4 يناير 2024 على شقق ووحدات تصل إلى 90 متر2.

شروط شقق سكن لكل المصريين

حددت وزارة الإسكان عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأفراد الراغبين الحصول على شقق سكن لكل المصريين 3 ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 51 عاما.

يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 75 عاما إذا كان المتقدم متقاعد.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم عن 2700 جنية ولا يزيد عن 7000 جنيه مصري.

يشترط أن يكون المتقدم لم يستفد من قبل من أي وحدات سكنية أو قطع أراضي تم تخصيصها من قبل الحكومة.

يجب أن يقدم المتقدم كافة الأوراق اللازمة لاثبات أنه يقيم في المدينة الجديدة.

يشترط أن يكون المتقدم ليس لدية اي املاك مثل العقارات في المدينة التي توجد فيها الوحدات السكنية.

طريقة حجز شقق سكن لكل المصريين

يستطيع المواطنين حجز شقق سكن لكل المصريين 3 الكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: