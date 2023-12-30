أول إجازة في 2024.. موعد إجازة رأس السنة للقطاع العام والخاص والإجازات الرسمية للعام الجديد
يرغب العديد من العاملين في كلا من القطاعين العام والخاص معرفة موعد إجازة رأس السنة الميلادية وذلك من أجل التخطيط لكيفية قضاء عطلة رأس السنة الميلادية 2024 لهذا أعلنت الحكومة المصرية عن هذا الموعد إلى جانب الإجازات الرسمية خلال عام 2024 وهو سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.
موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2024
يتساءل الكثير من العاملين بالقطاع العام والخاص عن موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2024 وذلك من أجل الاحتفال بالعام الميلادي الجديد حيث أوضحت الحكومة المصرية أنه لا يحصل العاملين بالقطاع العام والخاص على إجازة بمناسبة راس السنة الميلادية والذي يوافق يوم الاثنين الأول من يناير موضحة أن أول إجازة يحصل عليها العاملون في العام الجديد هي إجازة عيد الأخوة المسيحيين لكنيسة المشرق يوم السابع من يناير 2024.
الاجازات الرسمية في عام 2024
أعلنت الحكومة المصرية عن الإجازات الرسمية التي سوف يحصل عليها العاملين بالدولة خلال عام 2024 والتي جاءت كما يلي:
- يوم السابع من شهر يناير 2024 الموافق يوم الأحد إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
- إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة يوم الخميس الموافق 28 من شهر يناير
- إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم الأربعاء الموافق يوم 10 أبريل وتنتهي يوم 12 من أبريل
- إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر أبريل
- يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 بمناسبة عيد العمال.
- يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو 2024 بمناسبة شم النسيم.
- إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ من يوم الاثنين الموافق 17 من شهر يونيو وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر يونيو
- يوم الأحد الموافق الثلاثين من شهر يونيو 2024 بمناسبة ثورة يونيو.
- إجازة عيد رأس السنة الهجرية الموافق يوم الاثنين الثامن من شهر يوليو
- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين الموافق 16 من شهر يوليو
- يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو 2024 بمناسبة ثورة 23 يوليو
- يوم الأحد الموافق السادس من شهر أكتوبر 2024 بمناسبة انتصارات أكتوبر.