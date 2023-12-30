أول إجازة في 2024.. موعد إجازة رأس السنة للقطاع العام والخاص والإجازات الرسمية للعام الجديد

يرغب العديد من العاملين في كلا من القطاعين العام والخاص معرفة موعد إجازة رأس السنة الميلادية وذلك من أجل التخطيط لكيفية قضاء عطلة رأس السنة الميلادية 2024 لهذا أعلنت الحكومة المصرية عن هذا الموعد إلى جانب الإجازات الرسمية خلال عام 2024 وهو سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2024

يتساءل الكثير من العاملين بالقطاع العام والخاص عن موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2024 وذلك من أجل الاحتفال بالعام الميلادي الجديد حيث أوضحت الحكومة المصرية أنه لا يحصل العاملين بالقطاع العام والخاص على إجازة بمناسبة راس السنة الميلادية والذي يوافق يوم الاثنين الأول من يناير موضحة أن أول إجازة يحصل عليها العاملون في العام الجديد هي إجازة عيد الأخوة المسيحيين لكنيسة المشرق يوم السابع من يناير 2024.

الاجازات الرسمية في عام 2024

أعلنت الحكومة المصرية عن الإجازات الرسمية التي سوف يحصل عليها العاملين بالدولة خلال عام 2024 والتي جاءت كما يلي: