اعرف فاتورتك قبل الغرامة.. خطوات استعلام فاتورة التليفون الأرضي 2024 عبر المصرية للاتصالات وي WE برقم التليفون

يتيح موقع المصرية للاتصالات وي للمواطنين الذين يمتلكون خط أرضي إمكانية استعلام فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات برقم التليفون لهذا يتساءل عدد كبير من المواطنين عن خطوات الاستعلام وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير، كما يمكننا توضيح لكم موعد تسديد الفاتورة.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون

يستطيع الأشخاص المالكين لتليفونات خط أرضي الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بكل سهو عبر موقع المصرية للاتصالات وي عن طريق ادخال رقم التليفون وذلك بتتبع الخطوات التالية:

أولاً يقوم الشخص فتح موقع المصرية للاتصالات.

بعد ذلك يدخل الشخص الكود الخاص بالمحافظة التابع لها.

يتم كتابة رقم التليفون الارضي المرغوب في الاستعلام عن الفاتورة الخاصة به.

في النهاية يضغط الشخص على كلمة استعلام من أجل معرفة قيمة الفاتورة المرغوب سدادها.

موعد تسديد فاتورة التليفون الارضي

يتساءل الكثير من الأفراد الذين لديهم تليفون أرضي عن موعد تسديد فاتورة التليفون الارضي وذلك حتى لا يتم فرض عليهم عقوبة بسبب التأخير عن السداد، لهذا أوضحت الشركة المصرية للاتصالات أنه من المحدد أن يتم تسديد فاتورة التليفون الارضي في منتصف الشهر الميلادي والذي يوافق اليوم الرابع عشر من كل شهر ميلادي، ونبهت الشركة على المواطنين إلى الإسراع لسداد الفاتورة حتى لا يتم تحويل الخط الى استقبال فقط وذلك تمهيدا لغلقة بشكل نهائي في النهاية وفرض غرامات.