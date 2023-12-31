آخر أخبار أزمة السكر.. الحكومة تحل أزمة ارتفاع السكر والتموين بـ 12.5 جنيه.. وزير التموين يوضح ويعلن أسباب ارتفاع سعره

شهدت البلاد الفترة السابقة أزمة ارتفاع السكر الأبيض الذي وصل سعره في بعض الأسواق الحرة إلى 50 جنيه مصري الأمر الذي جعل عدد كبير من المواطنين يشعرون بالغضب حيال هذا لهذا أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سوف يتم توفير السكر الأبيض بسعر 12.5 جنية على البطاقات التموينية لحل هذه الأزمة، من خلال ما يلي في هذا التقرير سوف نوضح لكم كافة تفاصيل حل أزمة ارتفاع السكر وأبرز قرارات وزير التموين.

حقيقة حل أزمة ارتفاع السكر

انتشر خلال الأيام السابقة خبر على المنصات الالكترونية يفيد بأن على الرغم من ارتفاع سعر السكر في الأسواق إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بطرح السكر الأبيض بسعر 12.5 جنية للكيلو الأمر الذي جعل على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يقوم الإعلان عن أن مصر لديها مخزون استراتيجي من السكر الأبيض يكفيها لمدة خمسة أشهر ونصف مؤكدا أنه يتم طرح السكر الأبيض على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنية للكيلو الواحد، وأوضح أن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت بالفعل تخفيض أسعار السلع الغذائية من أجل مساعدة المواطنين.

أسباب ارتفاع سعر السكر

يرغب العديد من مواطني جمهورية مصر العربية معرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر السكر الأبيض الأمر الذي جعل وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي توضيح هذه الأسباب مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السكر وجود أزمة في التوزيع وعدم انتظامه مؤكدا إلى أن الوزارة تعمل جاهدا على ضبط سلاسل التوزيع عن طريق توفير السكر في كل من السلاسل التجارية والمنافذ الخاضعة للوزارة.