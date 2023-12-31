موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 جميع المحافظات لكافة المراحل وموعد إجازة نصف العام الدراسي

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات في العراق في كافة المراحل التعليمية عن موعد امتحانات نصف السنة في العراق، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية موعد الامتحانات الخاصة بنصف العام الدراسي وموعد إجازة نصف السنة للطلاب والطالبات في العراق لجميع المراحل وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق

يرغب الكثير من طلاب دولة العراق معرفة موعد امتحانات نصف السنة في العراق لهذا قام المكتب الإعلامي التابع لوزارة التربية العراقية بالإعلان عن أنه سوف يتم أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024 لطلاب دولة العراق في المرحلة الابتدائية للصفوف المنتهية والغير منتهية من المراحل الدراسية يوم الخامس والعشرين من شهر يناير 2024 والتي سوف تستمر حتى يوم 31 من الشهر نفسة، وأوضح المكتب أنه أثناء فترة الامتحانات لا يحصل الطلاب على يوم السبت اجازة وعلى ذلك فإن العملية الامتحانية تستمر في هذا اليوم.

وأكد المكتب أنه سوف يتم بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثانوي يوم 21 يناير على أن تنتهي هذه الامتحانات يوم 31 من الشهر ذاته وكذلك لا يحصل الطلاب خلال فترة الامتحانات على يوم السبت اجازة.

واوضح المكتب ان الاختبارات الشفوية سوف يتم إجراؤها قبل الاختبارات التحريرية بأسبوع وعلى ذلك فإن طلاب المرحلة الابتدائية سوف يؤدون الاختبارات الشفوية يوم الخميس الموافق 18 من يناير حتى يوم 24 من يناير بينما يؤدي طلاب المرحلة الثانوية الاختبارات الشفوية يوم السبت الموافق 14 يناير حتى يوم 20 يناير 2024.

إجازة نصف العام الدراسي بالعراق

يريد الكثير من طلاب دولة العراق معرفة موعد إجازة نصف العام الدراسي ومدتها حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن اجازة نصف العام الدراسي سوف تبدأ يوم واحد فبراير وتنتهي يوم الخامس عشر من فبراير 2024 الذي يعد أول يوم من الفصل الدراسي الثاني والذي سوف يستمر حتى يوم 25 من شهر مايو 2024 وذلك بالنسبة لطلاب المرحلة المتوسطة والاعدادية.