خلال ساعات.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة.. اعرف معاشك بعد تطبيق الزيادة

يرغب الكثير من المواطنين وأصحاب المعاشات في معرفة موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة حيث تسعى الحكومة متمثلة فى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مساعدة المواطنين خاصة أصحاب المعاشات على أعباء الحياه وتحسين مستوى المعيشة لهذا أعلنت الهيئة عن زيادة المعاشات بداية من شهر يناير القادم 2024 الأمر الذي جعل الكثير من أصحاب المعاشات يرغبون معرفة قيمة المعاش الخاص بهم بعد تطبيق الزيادة الجديدة وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير بالإضافة إلى توضيح تفاصيل زيادة الحد الأدنى للمعاشات وأماكن صرف المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

قام رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار بزيادة معاشات المواطنين بداية من شهر يناير القادم 2024 وذلك من أجل مساعدة المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية هذه الفترة الناتج عن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، لهذا يتساءل العديد من المواطنين المتقاعدين عن موعد صرف معاش سعر يناير بالزيادة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، حيث أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة ابتداء من يوم الاثنين الموافق يوم 1 من شهر يناير 2024 حتى يوم السبت الموافق 6 من شهر يناير 2024.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

يرغب عدد كبير من أصحاب المعاشات معرفة قيمة المعاش الخاص بهم بعد الزيادة الجديدة لهذا أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه ابتداء من شهر يناير 2024 سوف يصبح الحد الأدنى للمعاشات 1300 جنية مصري بدلا من 1105 جنيه وعلى هذا فإن الحد الأقصى لقيمة المعاش بعد الزيادة سوف يصبح 10080 جنية بدلا من 8720 جنيه مصري بدلا 1700 جنيه بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 12600 جنية بدلا من 10900 جنيه مصري.

أماكن صرف المعاشات

يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاشات الخاصة بهم بعدة طرق والتي من أبرزها ما يلي: