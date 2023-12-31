عبر مظلتي.. خطوات التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل

تحرص دولة العراق على مساعدة الشعب العراقي أمام للظروف القاسية التي يمر بها العالم هذه الفترة وذلك من خلال تقديم الكثير من برامج الدعم والذي يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من أهم هذه البرامج لهذا يرغب العديد من الأشخاص معرفة كيفية التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وسوف نوضح لكم من خلال هذا التقرير خطوات التسجيل وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل بالإضافة إلى رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين.

التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

يستطيع مواطني دولة العراق التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال تطبيق بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

في البداية يقوم المواطن الدخول على منصة مظلتي .

. يقوم المواطن إدخال كافة البيانات المطلوبة منه في أماكنها المحددة بشكل صحيح.

ينقر المواطن على تسجيل.

بإتمام الخطوات السابقة يكون المواطن قام بالتسجيل في الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في وجبة الرعاية الاجتماعية 2024

أتاحت وزارة العمل بدولة العراق للمواطنين إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين في وجبة الرعاية الاجتماعية الاخيرة 2023 إلكترونيا وذلك من خلال تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يدخل المواطن في البداية على منصة مظلتي.

تظهر للمواطن الصفحة الرسمية المسؤولة عن تنظيم الخدمات الإلكترونية للرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل في العراق.

يختار المواطن زر دعم الرعاية الاجتماعية.

يحدد المواطن رقم الوجبة.

يكتب المواطن اسمه رباعيا.

في النهاية ينقر المواطن على كلمة بحث.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

هناك عدد من الشروط التي لابد أن تتوافر في الأفراد الراغبين التسجيل في الرعاية الاجتماعية وهذه الشروط تتمثل في الآتي: