سارع في التقديم.. خطوات ورابط التسجيل في منحة 450 ألف دينار عراقي من وزارة العمل العراقية وشروط الحصول على المنحة

في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم هذه الفترة والتي أدت إلى ارتفاع الكثير من أسعار السلع فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق تسعى لمساعدة الشباب وخاصة الذين ليس لديهم عمل ثابت والعاطلين عن العمل وذلك من خلال تقديم العديد من المنح لهم مثل منحة 450 الف دينار عراقي لهذا يرغب العديد من مواطني دولة العراق معرفة كيفية التسجيل في منحة الـ 450 ألف دينار عراقي وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير بالإضافة توضيح شروط الحصول على المنحة.

التسجيل في منحة 450 ألف دينار عراقي

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمواطني دولة العراق امكانية التسجيل في منحة الـ 450 ألف دينار عراقي الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يدخل المواطن أولا على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

يدخل المواطن رمز التحقق ومن ثم النقر على كلمة دخول.

النقر بعد ذلك على الرابط الخاص بالتسجيل في المنحة الجديدة.

يقوم المواطن إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

يتم إرفاق المستندات المطلوبة.

يقوم المواطن بعد الانتهاء من الخطوات السابقة مراجعة البيانات والتأكد من أنها صحيحة.

في النهاية يتم النقر على إرسال الطلب.

شروط الحصول على منحة 450 الف دينار عراقي

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين الحصول على منحة 450 الف دينار عراقي وهذه الشروط تمثلت في الآتي: