لينك مباشر.. رابط نتائج اعتراض السادس العراقي الدور الثالث 2023 جميع المحافظات العراقية

بعد أن اطلع طلاب الصف السادس الاعدادي بكافة محافظات دولة العراق الأيام القليلة السابقة على النتائج الخاصة بهم وتقديم اعتراض على بعض هذه النتائج من أجل الاطلاع عليها مرة ثانية، فإنهم الآن ينتظرون أن تقوم وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج اعتراض السادس العراقي وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور التالية.

رابط نتائج اعتراض السادس العراقي الدور الثالث

وفرت وزارة التربية العراقية لطلاب الصف السادس بدولة العراق إمكانية الاستعلام عن نتائج اعتراض السادس العراقي بكل سهولة فور الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة وذلك من خلال تطبيق بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يدخل الطالب في البداية على وزارة التربية العراقية.

يتم النقر على الخدمات الإلكترونية.

يضغط الطالب بعد ذلك على نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث

يقوم الطالب كتابة البيانات الخاصة به والتي تتمثل في الاسم ورقم الجلوس.

ينقر الطالب على القائمة المنسدلة ويقوم بتحديد المادة التي قدم الاعتراض عليها.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يضغط الطالب على كلمة استعلام من أجل معرفة نتيجة الاعتراض مبينا فيها ما تم مراجعته والتي التي حصل عليها الطالب النهائية.

المعايير التي يتم استخدامها من أجل مراجعة الاعتراضات

هناك لجنة مختصة من الخبراء تقوم بمراجعة الاعتراضات المقدمة من الطلاب حيث تعتمد هذه اللجنة في قراراتها على بعض المعايير والتي من أهمها ما يلي: