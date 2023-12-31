حالات التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد وأهم الحالات التي لا يجوز التصالح فيها

قام رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بالتوقيع على قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تضمن على الكثير من البنود والتي من أهمها الحالات التي يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء والتي سوف نتعرف عليها في هذا التقرير بالإضافة إلي الحالات التي لا يجوز التصالح فيها وفقاً لقانون البناء الجديد.

حالات التصالح على مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الحالات التي يجوز التصالح فيها والتي جاءت كما يلي:

في حالة قيام المواطن تغيير استخدام العقارات في المناطق التي يصدر لها مخطط مفصل بشرط أن لا تقوم معارضة الاستخدامات المصرح بها في المنطقة.

في حالة تغيير الاستخدام في المناطق التي تحتوي على مخطط تفصيلي.

في حالة مخالفات مباني الطراز المعماري بشرط أن يتم إحضار موافقة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على ذلك.

في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة بشرط تقنين وضع اليد على الأرض.

في حالة التعديلات التي تتم على خطوط التنظيم قبل اعتماد خط التنظيم أو التي تقع على الشوارع التخطيطية التي لم يتم تنفيذها على الطبيعة أو التي تقع على الشوارع التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

في حالة البناء خارج الحيز العمراني وذلك بعض الحالات مثل المشروعات القومية التي تقوم بنفع العام بالإضافة إلى الكتل التي تتواجد بالقرب من الحيز العمراني للمدن والقرى وتوابعها وذلك وفقا لاخر تصوير جوي تم.

في حالة مخالفات تجاوز قيود الارتفاع بشرط إحضار موافقة الطيران المدني على ذلك.

في حالة التعديات على حقوق الارتفاق المقررة ولا يدخل في ذلك الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق.

الحالات التي لا يجوز التصالح فيها

كما أوضح قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي يجوز التصالح فيها قام أيضا توضيح الحالات التي لا يجوز التصالح فيها والتي جاءت كما يلي: