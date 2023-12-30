اعرف موعد تطبيق القرار.. زيادة الحد الأدنى للمعاش وموعد صرف المعاشات شهر يناير 2024 هام لأصحاب المعاشات 

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة الحد الأدنى للمعاش بداية من شهر يناير 2024 وهذا من أجل مساعدة أصحاب المعاشات على غلاء المعيشة والارتقاء بمستوى المعيشة من كافة جوانبها لهذا يتساءل الكثير من المواطنين المتقاعدين عن قيمة المعاش بعد الزيادة وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.

زيادة الحد الأدنى للمعاش

قام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض الإعلان الإعلان عن أنه مع بداية العام الميلادي الجديد سوف يتم زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2000 جنية مصري بدلا من 1700 بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 12600 بدلا من 10900 وعلى ذلك فإنه سوف يتم زيادة الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنية مصري بدلا من 1105 جنيه بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للمعاش ليصبح 10080 جنية مصري بدلا من 8720 جنية مصري.

أماكن صرف المعاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتناعية عن الأماكن التي يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاشات الخاصة بهم عن طريقها والتي من اهمها ما يلي:

منافذ شركة فوزي.

المحافظ الاكترونية المتواجدة على هواتف أصحاب المعاشات المحمولة.

ماكينات الصراف الآلي ATM والبنوك.

فروع بنك ناصر.

فروع البريد المصري.

موعد صرف معاشات شهر يناير بعد الزيادة الجديدة 2024

يرغب عدد كبير من المواطنين المتقاعدين معرفة موعد صرف معاشات شهر يناير بعد الزيادة الحديدة التي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بداية مع شهر يناير القادم، حيث أوضحت الهيئة أنه سوف يتم صرف معاشات شهر يناير بالزيادة يوم الاثنين الموافق يوم 1 من الشهر نفسة.