أول إجازات السنة.. إجازات شهر يناير 2024 لموظفي القطاعين العام والخاص وقائمة إجازات العام الجديد

يهتم كافة العاملين بكل من القطاع العام والخاص مع بداية العام الميلادي الجديد البحث عن إجازات شهر يناير والإجازات التي سوف يحصلون عليها خلال العام الجديد وخاصة شهر يناير الذي يعد أول شهور السنة الجديدة لهذا تحرص الحكومة المصرية مع اقتراب بداية كل عام ميلادي جديد على الإعلان عن الإجازات الرسمية خلال العام بالشهور وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا القرار.

إجازات شهر يناير 2024

أعلنت الحكومة المصرية عن الإجازات الخاصة بشهر يناير 2024 وفقا لقانون العمل الجديد والذي جاءت كما يلي:

يوم الأحد الموافق السابع من شهر يناير 2024 إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر يناير 2024 إجازة بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية.

الإجازات الرسمية خلال عام 2024

أوضحت الحكومة المصرية جدول الإجازات الرسمية الخاص بعام 2024 والذي يتمثل في الآتي: