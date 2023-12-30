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أول إجازات السنة.. إجازات شهر يناير 2024 لموظفي القطاعين العام والخاص وقائمة إجازات العام الجديد
يهتم كافة العاملين بكل من القطاع العام والخاص مع بداية العام الميلادي الجديد البحث عن إجازات شهر يناير والإجازات التي سوف يحصلون عليها خلال العام الجديد وخاصة شهر يناير الذي يعد أول شهور السنة الجديدة لهذا تحرص الحكومة المصرية مع اقتراب بداية كل عام ميلادي جديد على الإعلان عن الإجازات الرسمية خلال العام بالشهور وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا القرار.
إجازات شهر يناير 2024
أعلنت الحكومة المصرية عن الإجازات الخاصة بشهر يناير 2024 وفقا لقانون العمل الجديد والذي جاءت كما يلي:
- يوم الأحد الموافق السابع من شهر يناير 2024 إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
- يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر يناير 2024 إجازة بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية.
الإجازات الرسمية خلال عام 2024
أوضحت الحكومة المصرية جدول الإجازات الرسمية الخاص بعام 2024 والذي يتمثل في الآتي:
- إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد الموافق 7 يناير
- يوم الخميس الموافق 28 من شهر يناير 2024 إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة.
- إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ من يوم الأربعاء الموافق يوم 10 من أبريل وتنتهي يوم 12 من أبريل
- يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024 إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.
- يوم الأربعاء الموافق يوم واحد من شهر مايو 2024 بمناسبة عيد العمال.
- إجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو
- إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم الاثنين الموافق 17 من شهر يونيو وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر يونيو
- اجازة ثورة يونيو يوم الأحد الموافق 30 يونيو
- إجازة عيد رأس السنة الهجرية الموافق يوم الاثنين الثامن من شهر يوليو
- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين الموافق السادس عشر من شهر يوليو
- يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 بمناسبة ثورة 23 يوليو
- يوم الأحد الموافق السادس من شهر أكتوبر 2024 إجازة بمناسبة انتصارات أكتوبر.