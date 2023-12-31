بدء تنفيذ مشروع مترو بغداد+ ما هو مشروع مترو بغداد

مترو بغداد تم الموافقة على تنفيذه من مجلس الوزراء العراقي، حيث عقد مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء الجلسة الاعتيادية له رقم 52 والتي يرأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبعد انتهاء الجلسة تم إصدار عدة قرارات هامة أهمها البدء في تنفيذ مشروع مترو بغداد، كما تم الموافقة أيضًا على مشروع الإصلاح الاقتصادي وسوف يتم إرسال إلى مجلس الدولة للتدقيق في الأصول الخاصة به، وفيما يلي سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل.

مترو بغداد

مترو بغداد، كان قد ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان له أن رئيس الوزراء يترأس الجلسة الاعتيادية رقم 52 والتي تم فيها مناقشة أوضاع العراق العامة وبحث أهم الملفات الاقتصادية وكذلك الملفات الخدمية ضمن الخطة الحكومية كما تم تداول موضوعات جدول الأعمال واتخاذ أهم القرارات بشأنها، وقد تضمنت توجيهات مجلس الوزراء بضرورة استكمال المشاريع المهمة التي تأخر البدء بها وهي مشروع مترو بغداد وذلك ليكون المشروع ضمن موازنة بغداد عام 2023 وذلك بتكلفة تخطت 913804000000 دينار، وسوف تتحمل أمانة بغداد كافة المتطلبات لاستكمال المشروع وبعد انطلاق وسوف يتحمل المستثمر تكلفة المشروع بشكل كامل.

ما هو مشروع مترو بغداد

المشروع عبارة عن قطار ضواحي يسير في عاصمة العراق بغداد وهو مشروع مستقبلي لم يتم تنفيذه ولم يرى النور حتى الآن وسيصبح المترو أول مترو بالشرق الأوسط، كما سوف يعد أكبر ملجأ نووي على مستوى العالم منذ عام 1986، وهناك العديد من المخططات الخاصة بالمشروع ولكنها على الورق فقط ولكن التصميمات الأولية الخاصة بالمشروع تم وضعها عام 1981 ولكن نتيجة للهجمات التي حدثت في بيروت والكويت وبغداد سنة 1983 منعت تنفيذ المشروع وبعدها تم تأجيل البدء حتى انتهاء حرب الخليج الأولى وذلك نتيجة التخوف من حدوث هجمات بالأماكن المزدحمة بالسكان وهو ما سوف يؤدي لوقوع خسائر كبيرة وبالتالي سيؤثر على معنويات الجنود، مجدداً عاد الحديث مرة أخرى عن المترو بعد عام 2003 ولكنه لم يتم تنفيذه، ولكن من المقرر أن ينفذ المشروع الفترة المقبلة وسوف تتولى أمانة بغداد المسؤولية في إعادة التصاميم والإشراف على المشروع بشكل كامل.