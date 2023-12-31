لكل صعيدي اصيل.. تردد قناة الصعايدة 2024+ نبذة عن قناة الصعايدة الجديدة

تردد قناة الصعايدة 2024 الجديد تساءل عنه الكثيرين فهي أحد القنوات المصرية الكلاسيكية الأصيلة التي تقدم محتوى فريد ومميز على الإطلاق يناسب كل مصري وصعيدي أصيل، كما تهتم القناة بالإنسان والتاريخ والحضارة والأصالة، وفيما يلي سوف نتعرف معكم أكثر على قناة الصعايدة وترددها وما تقدمه من محتوى هادف ومميز يجعلها واحدة من أفضل القنوات المصرية في الوقت الحالي.

تردد قناة الصعايدة 2024

تردد قناة الصعايدة 2024، تحرص قناة الصعايدة على تقديم المسلسلات الكلاسيكية الجميلة بالإضافة إلى عرض الأفلام المتنوعة، فهي قناة مميزة تقدم أيضًا أخبار صعيد مصر بالتحديد وتتناول العديد من المشاكل التي تواجه الإنسان بصورة عامة حتى تعمل على حلها، كما تقدم أيضًا القناة أفكار لتنمية المشروعات لمزيد من النهضة التنموية والاستثمارية بالبلاد، وجاء تردد قناة الصعايدة 2024 الجديد على القمر نايل سات كالتالي:

التردد: 11177.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا:¾.

جودة القناة: SD.

نبذة عن قناة الصعايدة الجديدة

تم إطلاق قناة الصعايدة حديثًا على موجات القمر نايل سات وهي قناة تعمل لأول مرة على القمر الصناعي نايل سات ومع انطلاق القناة منحت فرصة كبيرة للمواطنين بشمال الصعيد في مصر لمتابعة كافة البرامج والأخبار التي تقدمها، حيث أن المواطنين بصعيد مصر دومًا ما يحرصون على التمسك بالعادات والتقاليد والتي تقدمها قناة الصعايدة عبر المسلسلات التاريخية الكلاسيكية والأفلام الجميلة التي تعد من كلاسيكيات السينما المصرية فهي تقدم محتوى يعزز التمسك بالعادات والتقاليد المصرية الجميلة والحرص على اتباعها دون عرض القناة لأي مشاهد مخله أو ألفاظ خارجة وهو ما ساعد كثيرًا على شهرة القناة ويسأل عنها الكثيرين لتنزيلها عبر أجهزة الاستقبال لديهم.

كما أن القناة تحرص بين الحين والآخر على عرض كل ما هو جديد وحصري عبر شاشتها بالإضافة إلى تقديمها العديد من القضايا والمشكلات المجتمعية وكذلك الأخبار الهامة وكافة المشاريع التنموية التي تقام بالبلاد وكذلك الإنجازات وخاصة التي تحدث بصعيد مصر كما تقدم القناة كافة المشاكل التي قد تواجه المواطن المصري في حياته اليومية.