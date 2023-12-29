عاجل الآن تعرف على جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول في العراق+ نصائح للطلاب يوم الامتحان

جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول في العراق كثر البحث عنه عبر محرك جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور لمعرفة الجدول، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن جدول الامتحانات وموعدها للصف السادس الاعدادي وكذلك الصف السادس الابتدائي الدور الاول بكافة المدارس العراقية وهو ما سوف نوضحه لكم فيما يلي.

جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول في العراق

جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول في العراق، حددت وزارة التعليم العراقية جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول في العراق وكذلك السادس الابتدائي بكافة المحافظات، وجاءت المواعيد كالتالي:

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوي 2 يناير 2024 وتنتهي في 31 يناير من نفس العام.

امتحانات المرحلة الإبتدائية سوف تبدأ يوم 25 يناير وتنتهي يوم 31 يناير 2024.

كما أكدت الوزارة أن إجازة نصف الفصل الدراسي الأول سوف تكون بعد انتهاء الامتحانات وذلك يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 وتستمر الإجازة لمدة أسبوعين فقط وبعدها يبدأ الفصل الدراسي الثاني 25 فبراير 2024.

كما أوضحت الوزارة أن هناك إجازات سوف يحصل عليها الطلاب وهي إجازة الفترة الشتوية بدءا من يوم الأحد 24 ديسمبر وحتى 12 يناير 2024 وبعدها تبدأ الامتحانات بشكل مباشر.

سوف يتضمن الجدول مواد التربية الاسلامية وكذلك اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى كذلك مادة الرياضيات ومادة الدراسات الاجتماعية وأيضًا مادة الإنسان وصحته والكيمياء وكذلك مادة الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية، ومن المقرر أن تكون بداية الامتحانات الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت بغداد.

نصائح للطلاب يوم الامتحان

قدم المختصون بالعملية التعليمية عدة نصائح للطلاب يوم الامتحان يجب الالتزام بها وهذه النصائح كالتالي: