رسمياً وبالزيادة الجديدة| وزارة المالية تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2023 في العراق

بات من المعلومات الهامة التي يبحث عنها العديد من المتقاعدين في العراق معرفة موعد صرف رواتبهم. ومع اقتراب نهاية هذا العام، تكثر الاستفسارات حول موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر ديسمبر 2023 في العراق، وتعتبر الرواتب من أهم الدخول التي يعتمد عليها المتقاعدون بشكل كبير، لذا فإن معرفة موعد صرفها يعد أمراً حيوياً، فمتى يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق هذا الشهر؟ تابعوا هذا المقال لمعرفة المزيد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2023 في العراق

أعلنت وزارة المالية في العراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر من عام 2023، حيث سيتم صرف الرواتب في يوم السادس والعشرين من هذا الشهر، وجاء هذا الإعلان بعد توقعات بزيادة في رواتب المتقاعدين، الأمر الذي ينتظره الآلاف من المستحقين لهذه الرواتب في العراق، وقد أكدت الوزارة أن مبلغ زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2023 هو 100 دينار عراقي.

ويأتي هذا الإجراء بهدف مساعدة الأشخاص الذين تقاعدوا عن العمل ولم يصبح لديهم أي مصدر للدخل، ومن المتوقع أن يتم صرف الرواتب في فروع البنوك الرسمية في العراق أو من خلال ماكينات الصراف الآلي.

تجدر الإشارة إلى أن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق يحدد بالتأكيد في اليوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي، وفقًا لتوضيحات الوزارة، وفي حال تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية أو إجازة، سيتم تأجيل الصرف أو تقديمه وفق إعلان رسمي من الحكومة العراقية.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2023

إذا كنت من المتقاعدين وترغب في معرفة موعد صرف راتبك، فإليك الطريقة السهلة والميسرة للاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2023:

1- الدخول موقع وزارة المالية العراقية.

2- اختيار خدمة الاستعلام عن الراتب.

3- إدخال بياناتك الشخصية المطلوبة؛ مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

4- اختيار الشهر والعام الخاص براتب المتقاعد الذي تود الاستعلام عنه.

5- الضغط على زر الاستعلام.