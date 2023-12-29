اعرف المواعيد في القاهرة والجيزة … جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي + موعد بداية إجازة نص السنة رسميا

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي، ارتفعت معدلات البحث في الأيام الماضية على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي، وينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن جدول الامتحانات بترقب وخاصة بعد اقتراب الفصل الدراسي الأول على الانتهاء ليستعد الطلاب في مختلف المحافظات لخوض الامتحانات قريبا.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

يتصدر جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محركات البحث في الأيام الماضية، حيث يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الاعدادي في مختلف محافظات مصر عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول وكانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات عن جدول الامتحانات الخاص بالصف الثالث الإعدادي وتستمر فترة الامتحانات لمدة أسبوع أو أكثر وفقا لجدول الامتحانات، كما وجهت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات بضرورة الاستعداد لخوض الامتحانات واتخاذ كافة التدابير والإجراءات للتحضير لهذه المرحلة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن موعد امتحانات طلاب الصف الثالث الاعدادي وعن جدول الامتحانات وهو كالتالي:

امتحان مادة اللغة العربية ومادة التربية الإسلامية يوم الأربعاء الموافق 17 يناير المقبل.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق 18 يناير المقبل.

امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الأحد الموافق 21 يناير المقبل.

امتحان مادة العلوم والتربية الرياضية يوم الاثنين الموافق 22 يناير المقبل.

امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير المقبل.

امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير المقبل.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي في الجيزة

ومن المقرر أن يكون جدول الامتحانات في محافظة الجيزة وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم كالتالي:

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير المقبل امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي.

يوم الخميس الموافق 18 يناير المقبل امتحان مادة الجبر والاحصاء والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأحد الموافق 21 يناير المقبل امتحان الهندسة.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الإٍسلامية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير المقبل امتحان مادة العلوم والتربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية.

موعد بداية إجازة نصف السنة 2023\2024

وبحسب الخارطة الزمنية التي أعلنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم فإن الموعد المحدد لبداية إجازة نصف العام لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي وكذلك طلاب صفوف النقل بالمرحلة الثانوية سوف يكون بداية من يوم الخامس والعشرين من يناير القادم، على أن تستامر لمدة 14 يوما.