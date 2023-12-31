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۰۪۫N۪۫۰۰۪۫O۪۫۰۰۪۫W۪۫۰ رابط التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب 2024 عبر 𝔸𝕊𝔻 𝕄𝔸
تتبع طلب الدعم المباشر 𝓐𝓢𝓓 𝓜𝓐
قامت الحكومة المغربية بإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تبعًا للتوجيهات الملكية، كما يعد هذا الدعم مقدمًا إلى معظم الفئات في المجتمع مثل الأسر الفقيرة والتي تكون موجودة داخل السجل الاجتماعي ومستوفية للحد المحدد بالإضافة إلى المواطنين الذي يعانون من ظروف خاصة سواء كانت جسدية أو حسية أو ذهنية، لذا تساءل بعض المواطنين عن كيفية التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب ونحن معا سنعرض كل ما يتعلق بالموضوع في هذا المقال.
التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب
- الخطوة الأولى للتسجيل: هي الدخول إلى موقع الدعم الاجتماعي المباشر.
- الخطوة الثانية: قم بالضغط على خيار فتح حساب جديد في المنصة.
- الخطوة الثالثة: قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم الرباعي وتاريخ الميلاد ونوع الجنس وغير ذلك.
- الخطوة الرابعة: تقوم بتسجيل رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني.
- الخطوة الخامسة: قم بإرفاق المستندات المرغوبة منك ولا تنسي أن تقوم بتحويلها إلى صيغة PDF.
- تأكد من صحة جميع البيانات التي أدخلتها.
- ثم اضغط على أيقونة التسجيل، ثم املأ استبيان الاستفادة من الدعم المالي المباشر.
كم مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب؟
تتبع طلب الدعم المباشر www asd ma رابط التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر asd ma المغرب 1445
- تم تحديد قيمة الدعم للأطفال ما بين عمر سنة و خمسة سنوات حوالى مئتي درهم في العام 2024، و قيدت قيمة الدعم بحوالي مئتان وخمسون درهم شهريا في العام 2025، بينما في العام 2026 وصل المبلغ إلى ثلاثمائة درهم لكل طفل شهريا.
- يتم تخصيص دعم للأطفال في عمر خمسة سنوات إلى واحد وعشرون عاماً بمبلغ يصل إلى ثلاثمائة درهم شهريا في عام ألفين وأربعة وعشرون، بينما تم تحديد مبلغ أربعمائة درهم شهريا في العام ألفين وستة وعشرون.
- تم تخصيص دعم للأرامل في حالة وجود طفل واحد 500 درهم، وفي حالة كان لها طفلان ستحصل على 700 و 800 درهم خلال عام ألفين وستة وعشرون، وإن كان لها ثلاث أطفال تحصل على 1,050 درهم سنة 2024 و1,200 درهم سنة 2026.
- الدعم للأسر التي ليس لها أطفال 500 درهم شهريا، وعند الولادة الأولى 2000 درهم والولادة الثانية 1000 درهم.