۰۪۫N۪۫۰۰۪۫O۪۫۰۰۪۫W۪۫۰ رابط التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب 2024 عبر 𝔸𝕊𝔻 𝕄𝔸

قامت الحكومة المغربية بإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تبعًا للتوجيهات الملكية، كما يعد هذا الدعم مقدمًا إلى معظم الفئات في المجتمع مثل الأسر الفقيرة والتي تكون موجودة داخل السجل الاجتماعي ومستوفية للحد المحدد بالإضافة إلى المواطنين الذي يعانون من ظروف خاصة سواء كانت جسدية أو حسية أو ذهنية، لذا تساءل بعض المواطنين عن كيفية التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب ونحن معا سنعرض كل ما يتعلق بالموضوع في هذا المقال.

التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب

الخطوة الأولى للتسجيل: هي الدخول إلى موقع الدعم الاجتماعي المباشر.

الخطوة الثانية: قم بالضغط على خيار فتح حساب جديد في المنصة.

الخطوة الثالثة: قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم الرباعي وتاريخ الميلاد ونوع الجنس وغير ذلك.

الخطوة الرابعة: تقوم بتسجيل رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني.

الخطوة الخامسة: قم بإرفاق المستندات المرغوبة منك ولا تنسي أن تقوم بتحويلها إلى صيغة PDF.

تأكد من صحة جميع البيانات التي أدخلتها.

ثم اضغط على أيقونة التسجيل، ثم املأ استبيان الاستفادة من الدعم المالي المباشر.

كم مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب؟