أخبار مصر

حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 200 جنيه + طريقة تنزيل المواليد على بطاقات التموين

الاستعلام عن زيادة التموين

om Fahdمنذ 8 دقائق
0
حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 200 جنيه
حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 200 جنيه

انتشرت العديد من الأخبار التي يتناولها الناس مؤخرا عن حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 200 جنيه، الأمر الذي جعل محركات البحث الوجهة الرئيسية للإجابة عن هذه التساؤلات، خاصة في ظل غلاء الأسعار و غلاء السلع الذي تشهده الأسواق في الفترة الاخيرة.

حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 200 جنيه

أصدرت وزارة التموين بيانًا يتعلق بالأخبار التي يتناولها الكثير من المواطنين الذين يؤكدون زيادة حصة الفرد التموينية خاصةً مع اتخاذ وزارة التموين قرار بإضافة المواليد على البطاقة التموينية، و كان محوي بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية النفي القاطع لهذه الإشاعات حيث نفت أي زيادة في حصة الفرد التموينية.

حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 200 جنيه
حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 200 جنيه

إضافة المواليد على بطاقة التموين

شهدت منصات البحث في جوجل تساءل العديد من المواطنين عن كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين، فهذه الخطوة تعد مصدر قلق للمواطن المصري أن يقوم بها ، نظرا لظنه أن هذه الخطوة تحتاج العديد من الخطوات والوقت الطويل بالإضافة لجهود مضاعفة كونه يظن أنه لا يستطيع القيام بها بمفرده، ولكن كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن رابط خاص بالتقديم مع بيان بالخطوات المرغوبة، اى وفرت لهم طريقة سهلة ويسيرة لإضافة المواليد على البطاقة التموينية.

خطوات التقديم:

  1. الخطوة الاولى: قم بالضغط على رابط موقع مصر، وبعد فتحه قم باختيار خدمة قائمة التموين.
  2. الخطوة الثانية: سيظهر أمامك بعد الخطوة السابقة خيارات كثيرة، اختر منها خيار إضافة الأبناء غير المقيدين.
  3. الخطوة الثالثة: يجب أن تقوم بكتابة رقم هاتفك ورقم المرور الخاص بك.
  4. الخطوة الرابعة: بعد ذلك يجب كتابة اسم والدة الطفل الأول فقط كما هو مسجل في شهادة الميلاد الخاصة بالطفل تماما.
  5. الخطوة الخامسة: انقر على خيار إضافة أسرتي غير المقيدين على بطاقة التموين.
  6. الخطوة السادسة: سجل جميع بيانات الطفل المطلوبة.
  7. الخطوة السابعة: سجل صلة القرابة، ثم انقر على كلمة إضافة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
om Fahdمنذ 8 دقائق
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى