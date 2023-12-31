حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 200 جنيه + طريقة تنزيل المواليد على بطاقات التموين

انتشرت العديد من الأخبار التي يتناولها الناس مؤخرا عن حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 200 جنيه، الأمر الذي جعل محركات البحث الوجهة الرئيسية للإجابة عن هذه التساؤلات، خاصة في ظل غلاء الأسعار و غلاء السلع الذي تشهده الأسواق في الفترة الاخيرة.

حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 200 جنيه

أصدرت وزارة التموين بيانًا يتعلق بالأخبار التي يتناولها الكثير من المواطنين الذين يؤكدون زيادة حصة الفرد التموينية خاصةً مع اتخاذ وزارة التموين قرار بإضافة المواليد على البطاقة التموينية، و كان محوي بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية النفي القاطع لهذه الإشاعات حيث نفت أي زيادة في حصة الفرد التموينية.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

شهدت منصات البحث في جوجل تساءل العديد من المواطنين عن كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين، فهذه الخطوة تعد مصدر قلق للمواطن المصري أن يقوم بها ، نظرا لظنه أن هذه الخطوة تحتاج العديد من الخطوات والوقت الطويل بالإضافة لجهود مضاعفة كونه يظن أنه لا يستطيع القيام بها بمفرده، ولكن كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن رابط خاص بالتقديم مع بيان بالخطوات المرغوبة، اى وفرت لهم طريقة سهلة ويسيرة لإضافة المواليد على البطاقة التموينية.

خطوات التقديم: