قوائم اسماء نقل النفوس والوجبة الجديدة عبر موقع وزارة الداخلخية 2024 عموم محافظات العراق

يبحث العديد من المواطنين في دولة العراق عن كيفية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس للوجبة الجديدة 2024 حيث أعلنت وزارة الداخلية عن الخطوات الاستعلام عن أسماء نقل النفوس، شروط نقل النفوس في العراق 2024،المستندات والبيانات المطلوبة لنقل النفوس علما بأنة من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة التي تتعلق بهذا الموضوع تابعونا.

كيفية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس 2024

يرجي الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية في العراق.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالنقر علي الخانة الخاصة بكشوفات نقل النفوس الجديدة.

علي الفور ادخل كافة البيانات المطلوبة.

اضغط علي خانة الاستعلام.

سوف يوضح أمامك الكشوفات الجديدة المحلة بنقل النفوس.

أخيرا اضغط علي خانة الحفظ.

شروط نقل النفوس في العراق في الوجبة الجديدة

يجب علي المتقدم أن يكون لدية الجنسية العراقية.

ينبغي علية أيضا أن يكون مقيم بالأراضي العراقية وليس خارج البلاد.

يشترط علي المتقدم أن يزيد عمرة عن أل 18 سنة.

يجب علي المتقدم أذا كان موظفا أو طالب يلزم تقديم مستند ما يثبت ذلك من قبل الجهة التابع لها.

المستندات المطلوبة لنقل النفوس في العراق