“طلع شهادة الميلاد وانت في مكانك” استخراج شهادات الميلاد المميكنة إلكترونيًا

العديد من المواطنين يتساءلوا عن كيفية استخراج شهادة ميلاد، التي تعد واحدة من الأوراق الرسمية فهم يبحثوا عن طريقة عبر الوسائل الإلكترونية دون الذهاب إلي مصلحة الأحوال المدنية، ذلك للمواطنين الذين لم يقدروا علي التنقل وأيضا أصحاب المرض الذي يصحبها العجز، من خلال ها الموضوع سنوضح انه من الممكن أن يستخرج المواطن شهادة ميلاد مميكنه عبر الوسائل الإلكترونية ألا وهي استخراجها من بوابة مصر الرقمية فعليهم إجراء عدة خطوات بسيطة، علما بانة من خلال تلك الموضوع سنعرض لكم كيفية استخراجها، أيضا الخطوات التي يتم بها استخراج هذه الشهادة بالإضافة إلي تكاليف استخراجها في السطور التالية تابعونا.

كيفية استخراج شهادة ميلاد مميكنة عبر الإنترنت

يرجي الدخول إلي بوابة مصر الرقمية الرسمية.

ثم انقر علي أيقونة الأحوال المدنية.

قم باحتيار شهادة الميلاد.

ثم قم بالنقر علي بدء الخدمة.

قم بتسجيل الخدمة المراد البحث عنها.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم سدد جميع الرسوم الموضحة أمامك.

ادخل عنوان الاستلام بشكل موضح.

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة

يجب الذهاب إلي السجل المدني التابع له.

يرجي تقديم بطاقة الرقم القومي للذي بلغ سن أل18 عاما ، أما بالنسبة للمواطنين الذين لم يبلغوا السن القانوني يجب تقديم شهادة الميلاد الأصلية الخاصة بهم.

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تكاليف استخراج شهادة ميلاد مميكنه

من الممكن أن يستخرج المواطن شهادة ميلاد مميكنه من خلال الموقع الرسمي الخاص بمنصة مصر الرقمية حيث يبلغ سعر استخراج الشهادة 63 جنيها فقط لأغير، بالنسبة لتكاليف استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر فيرجي الذهاب إلي السجل المدني التابع له المواطن وتتكلف سعر استخراج الشهادة 50 جنيها فقط لأغير.