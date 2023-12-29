الحقوا لولو اتخفطت.. استقبل تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات وتابع مغامرات الأطفال

يرغب العديد من الأشخاص في استقبال قنوات الأطفال المميزة التي لا يمكن أن يخلوا أي منزل بدونها، حيث إن من أهم هذه القنوات قناة وناسة وهي تعمل على تقديم مكتبة ضخمة من الأغاني والأناشيد المميزة التي يرغب الأطفال في مشاهدتها، إضافة إلى أن القناة تقوم من وقت إلى أخر بتحديث التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية المختلفة إما العرب سات أو النايل سات، لتلقى اهتمامًا كبيرًا في الوطن العرب.

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

يمكن بكل سهولة استقبال التردد الجديد لقناة وناسة وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

بينما التردد الخاص بالقناة يكون 11470.

إضافة إلى استقطاب القناة فهو عمودي.

معدل الترميز لقناة وناسة يكون 27500.

جودة القناة رأسي.

تردد قناة وناسة على العرب سات

ومن السهل كذلك استقبال قناة وناسة الجديد على العرب سات، كما يلي:-

تردد قناة وناسة الجديد هو 11280.

بينما القمر الصناعي للقناة هو عرب سات.

إضافة إلى أن معدل الترميز فهو 27500.

خطوات استقبال قناة وناسة على العر سات والنايل سات

هناك مجموعة من الخطوات الهامة للقيام بإستقبال قناة وناسة على العرب سات والنايل سات، وفقًا لما يلي:-