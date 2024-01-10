اتحدد رسمي .. موعد امتحانات نصف السنة في العراق وحقيقة تبكيره 2024

العديد من الأشخاص يظلوا يتساءلون عن الموعد الذي يتعلق ببدء اختبارات نصف السنه في العراق، فمن الجدير بذكر انه قد تم تحديد هذا الموعد وكذلك موعد بدء الاختبارات الشفوية، بالإضافة إلى الامتحانات التحريرية لكلا من المراحل المختلفة الابتدائية والثانوية، علاوة على العطلات الرسمية عقب أن انتشرت الكثير من الاخبار التي ارتبطت بهذا الامر مما أدى الى اثاره الفضول من جانب العديد من الطلبة والطلبات فإنهم يريدون التعرف على كل ما يتعلق بهذه المواعيد، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التفاصيل كافة.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق

بينت وزاره التربية والتعليم العراقية جميع التفاصيل المرتبطة بامتحانات واختبارات منتصف السنه اذ ان المكتب الإعلامي قد بين في بيان متعلق به عن الموعد والتاريخ المحدد لتأدية اختبارات منتصف السنة بالعراق لكلًا من الصفوف المنتهية، بالإضافة الى الصفوف غير المنتهية من مختلف المراحل بالتعليم، كذلك ان المكتب قد بين التاريخ المتعلق بانتهاء تلك الامتحانات والذي يكون من نفس الشهر الموافق الحادي والثلاثون من يناير 2024، كذلك انه قام بالتأكيد على أن يوم السبت يكون من بين أيام الامتحانات، وفيما يتعلق بالصفوف الثانوي فالامتحانات التي تتعلق بهم تكون بدايتها في اليوم الذي يكون موافق الحادي والعشرون من يناير 2024 ونهايتها في اليوم الذي يوافق الحادي والثلاثون من يناير 2024.

موعد الاختبارات التحريرية

قام بالتأكيد على ان تأدية الاختبارات الشفوية يكون قبل الاختبارات التحريرية، وذلك بما يقرب من حوالي سبعه أيام وسوف يتم إقامة الاختبارات الشفوية، وهذا للابتدائية بيوم الخميس الذي يكون موافق 18 من يناير حتى 24 من يناير 2024، كذلك أن امتحانات الشفوي للثانوية سوف يكون بدايتها في اليوم الرابع عشر من يناير 2024، حتى اليوم 20 من يناير 2024.