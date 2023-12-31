استعلم دلوقتي .. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد السداد

بدا الأشخاص في البحث عن الرابط الذي يتعلق بالاستعلام عن الفاتورة التي تتعلق بالتليفون الأرضي وهذا عقب قيام الشركة المصرية للاتصالات بالتنويع حول انه من اللازم ان يتم الاستعلام عن تلك الفاتورة وسدادها في الموعد المحدد لها من جانب الشركة وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة الاستعلام عن هذه الفاتورة وأيضا الموعد المتعلق بسدادها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

في حيز العمليات الكثيرة الخاصة بالبحث من جانب العديد من الأشخاص بخصوص الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي التي تتعلق بشهر يناير 2024، فقد بينت الشركة تلك الخطوات اللازمة للاستعلام والتي تكون كما يلي:

الخطوة الأولى الانتقال لموقع الشركة المصرية للاتصالات من هنا.

الخطوة الثانية: كتابه كود المحافظة.

الخطوة الثالثة كتابة رقم التليفون الأرضي.

الخطوة الرابعة النقر على زر السداد الالكتروني.

الخطوة الخامسة كتابه البيانات المرادة بصوره صحيحة.

الخطوة الخامسة كتابه البيانات المرادة بصوره صحيحة. الخطوة الخامسة انتقاء طريقه الدفع.

الخطوة الأخيرة الضغط على أيقونة سدد.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

لقد بينت الشركة المصرية للاتصالات هذا الموعد الذي يتعلق بدفع تلك الفاتورة المتعلقة بشهر يناير 2024، إذ إنها قد بدأت رسميا العمليات التي تتعلق بتحصيل الفاتورة في اليوم الذي كان موافق الرابع عشر من ديسمبر 2023، كذلك انه من المفترض ان تكون مستمرة الى اليوم الرابع عشر من يناير 2024، إذ إن نظام التسديد بهذا الوقت الجاري صار ربع سنوي، فيتم سداد الفاتورة حتى اربع مرات خلال العام، كذلك انه يتم العمل على دفع الفاتورة كل ما يقرب من حوالي ثلاثة اشهر وتوفر الشركة الفترة الخاصة بالسماح للعملاء 15 يوم لكي يستطيعوا التسديد قبل ان تنقطع الخدمة.