اتحدد خلاص .. موعد صرف منحة طلاب المدارس 2024 في العراق

قامت وزاره الشؤون العمل العراقية بالتنويه حول الموعد الذي يتعلق بصرف هذه المنحة الخاصة بالطلبة والطالبات بالمدارس لتلك السنه الجارية 2023، وهذا عقب تساؤل الكثير من الأشخاص عن الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عن تلك المنحة بالعراق، فمن الجدير بذكر ان هذه المنحة تعتبر واحدة من المبادرات المتوفرة من جانب الحكومة بالعراق، التي تقدم لكل الأسر التي لا تكون مقتدرة للحد من مختلف الأعباء الاقتصادية عن الأشخاص وأيضا تقوم بمساعده جميع الطلبة والطالبات في تلقي الحصيلة التعليمية بصوره مناسبة، وعقب خبر التأخير ازداد التساؤل عن العلة التي تتعلق بالتأخير وفيما يلي سوف نرفق لكم الموعد بالتفصيل المتعلق بصرف هذه المنحة.

موعد صرف منحة طلاب المدارس 2024 في العراق

هذا التساؤل يزداد بشكل مستمر ودائم من جانب عدد لحصر له من الطلبة والطالبات بدولة العراق، ومن الجدير بالذكر انه قد بلغ عدد الطلبة والطلبات المستحقين لهذه المنحة لما يقرب من حوالي 850 الف طالب بالعراق، وقد اصدر قرار بصرف المنح عن طريق تصريحات التي تتعلق برئيس هيئة الهيئة الاجتماعية الذي يدعى السيد احمد الموسوي بان تصرف المنحة للشهر الجاري من ديسمبر وكذلك الشهر الذي مضى من نوفمبر بأثر رجعي، كذلك ان هذه المنحة تصرف بصورة إلكترونية، وتجدر الإشارة بأنه تصل القيمة التي تتعلق بها لما يقرب من حوالي 135 دينار عراقي، فيتم صرفها لكل المستحقين بجميع المراحل المختلفة.

كيفية الاستعلام عن الطلاب المستحقين للمنحة

من الممكن ان يتم الاستعلام عن تلك المنحة بكل سهوله ويسر بشان الطلبة والطلبات المستحقين لها من خلال الموقع الرسمي الذي يتعلق بوزارة العمل العراقية، من هنا، ومن ثم السير على الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتيجة.