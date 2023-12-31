الحق استفيد بيها .. عروض كارفور لشهر يناير 2024 بخصومات كبيرة

العديد من الأشخاص يقومون بالبحث عن ابرز عروض هايبر كارفور التي يوفرها على كل السلع التي توجد به والتي يبلغ معدل التخفيضات والخصومات بها لما يقرب من حوالي 20% الى 50%، كذلك ان هذا الهايبر سوف تجد به كل ما تريد من منتجات ترغب في شرائها لمنزلك وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم كل ما يتعلق بهذه العروض الخاصة بهذا الهايبر.

عروض كارفور لشهر يناير

يقوم هايبر كارفور بتقديم الكثير من العروض التي لا تحصى على جميع المنتجات الموجودة به، كما انه يقوم بجذب العملاء اليه من خلال تلك العروض وبالفعل قامت الصفحة الرسمية التي تتعلق بالشركة بالبدء بعمل العديد من العروض والخصومات التي لا تحصى التي توجد به والتي تكون متوفرة من بداية اليوم 20 من ديسمبر 2023، وسوف يتم الانتهاء منها مع نصف الشهر القادم من يناير 2024، وفيما يلي ابرز هذه العروض:

تلفزيون ال اي دي يونيون اير الذي يكون 43 بوصه بما يخرج من حوالي 5299 جنيه مصري دونًا عن 6399 جنيه مصري

تلفزيون ال أي دي سامسونج 43 بوصه بما يقرب من حوالي 7299 جنيه مصري دونًا عن حوالي 8799 جنيه مصري.

تلفزيون ال اي دي توشيبا 32 بوصه بما يقرب من حوالي 3799 جنيه مصري بما يقرب من حوالي 4299 جنيه مصري دونًا عن حوالي 5699 جنيه مصري.

تلفزيون ال اي دي تورنيدو 43 بوصه بما يقرب من حوالي 9699 جنيه مصري دونًا عن حوالي 7999 جنيه مصري.

خصومات هايبر كارفور

هناك كثير من العروض المتاحة داخل هايبر كارفور، منها: