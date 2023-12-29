بُشرى سارة للعراقيين.. توسيع الشمول بالرعاية الاجتماعية وزيادة الرواتب لجميع المشمولين في العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن توسيع دائرة الشمول بالرعاية الاجتماعية أمام جميع المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، فضلاً عن أن ذلك يشمل عدد كبير من الأشخاص الراغبين في الحصول على المنحة المقدمة من الحكومة، حتى أن ذلك يشمل تشغيل العاطلين عن العمل ودعم جميع الراغبين في إقامة مشاريع صغيرة، وغير ذلك من الدعم المقدم من قبل الحكومة.

توسيع الشمول بالرعاية الاجتماعية

وأكد وزير العمل، أحمد السدي، أن الخطة القادمة للعام الجديد تشمل توسيع كبير لجميع المشمولين في الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن أن الخطة كذلك تشمل الكشف المستمر عن جميع المتجاوزين في حصولهم على الرعاية، حيث إن موازنة الدولة اتجاه هذا بلغ نحو 400 مليار دينار عراقي فقط للقروض، إضافة إلى أن عام 2024 سيكون عام مميز ومُبشر للجميع في الحصول على القروض اللازمة من قبل الدولة.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم، وفقًا لما يلي:-