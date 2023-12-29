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يا خبر!! المتر أرخص من جرام الدهب .. “الإسكان” تعلن طرح أراضي جديدة في مختلف المحافظات
أراضي الإسكان الجديدة
قامت وزارة الإسكان والتعمير بالإعلان عن طرحها لأراضي جديدة، الهدف منها هو الاستثمار والعمل بنظام التخصيص الفوري في كل المحافظات المصرية والعديد من المدن الجديدة، وبخصوص ذلك يريد الكثير من المواطنين معرفة كل تفاصيل طرح أراضي الإسكان الجديدة التي تعمل بنظام التخصيص الفوري.
سعر متر أراضي الإسكان الجديدة التي تعمل بنظام التخصيص الفوري
- تقوم وزارة الإسكان والتعمير بطرح أراضي في مدينة 15 مايو ومساحة تلك الأرض حوالي 10000 متر، ويكون نشاطها نادي رياضي وسعر المتر بها 1205 جنيه.
- هناك طرح أرض أخرى في حدائق العاصمة ومساحة تلك الأرض 4857 متر، ويكون نشاطها محطة تموين سيارات وسعر المتر بها 16335 جنيه.
- وأيضاً هناك أراضي لأنشطة تجارية بمساحة 1182 متر ويكون سعر المتر بها 18415 جنيه، وايضا هناك أرض ليكون نشاطها بنك بمساحة 1432 متر، وسعر المتر بها 15975.
طرح أراضي الإسكان الجديدة بمدن متنوعة
- هناك طرح أراضي جديد في مدينة العبور الجديدة، وتكون مساحة تلك الأرض 84000 متر، وسعر المتر بها 3345 جنيه، وهي أرض صالحة لنشاط تعليمي، وتلك المساحات تم طرحها في عديد من مدن الصعيد باختلاف الأنشطة بها.
- تم طرح أراضي جديدة في مدينة بني سويف الجديدة، وتكون مساحة تلك الأرض 836 متر، وسعر المتر بها 12710 جنيه، وهي أرض صالحة لتكون نشاط تجاري أو إداري أو سكني.
- يوجد أيضاً أراضي بمساحة 194675 متر، ويكون سعر المتر بها 1980 جنيه، وتكون تلك الأرض صالحة لتكون نادي اجتماعي.
- قد تم طرح أراضي جديدة في مدينة طيبة الجديدة، وتكون مساحة الأرض 1200 متر، وسعر المتر بها 3915 جنيه أي يصل سعرها إلى 4 مليون جنيه.
- هناك أراضي تصلح لتكون تجارية أو إدارية أو سكنية، وتكون مساحة تلك الأراضي 1143 متر، وسعر المتر بها 3000 جنيه أي يصل سعرها إلى 3 مليون جنيه مصري.