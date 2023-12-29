يا خبر!! المتر أرخص من جرام الدهب .. “الإسكان” تعلن طرح أراضي جديدة في مختلف المحافظات

قامت وزارة الإسكان والتعمير بالإعلان عن طرحها لأراضي جديدة، الهدف منها هو الاستثمار والعمل بنظام التخصيص الفوري في كل المحافظات المصرية والعديد من المدن الجديدة، وبخصوص ذلك يريد الكثير من المواطنين معرفة كل تفاصيل طرح أراضي الإسكان الجديدة التي تعمل بنظام التخصيص الفوري.

سعر متر أراضي الإسكان الجديدة التي تعمل بنظام التخصيص الفوري

تقوم وزارة الإسكان والتعمير بطرح أراضي في مدينة 15 مايو ومساحة تلك الأرض حوالي 10000 متر، ويكون نشاطها نادي رياضي وسعر المتر بها 1205 جنيه.

هناك طرح أرض أخرى في حدائق العاصمة ومساحة تلك الأرض 4857 متر، ويكون نشاطها محطة تموين سيارات وسعر المتر بها 16335 جنيه.

وأيضاً هناك أراضي لأنشطة تجارية بمساحة 1182 متر ويكون سعر المتر بها 18415 جنيه، وايضا هناك أرض ليكون نشاطها بنك بمساحة 1432 متر، وسعر المتر بها 15975.

طرح أراضي الإسكان الجديدة بمدن متنوعة