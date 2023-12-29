تعرف علي مجموعة مصر في أمم أفريقيا وموعد المباراة الأولي لمصر أمام موزمبيق بالكأس الأفريقي

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم العربي والإفريقي عن بداية فعاليات أمم أفريقيا والمقرر بدايتها منتصف يناير المقبل، نقدم لك في هذا الموضوع عددا من المعلومات ذادت عليها عمليات البحث في ألأونه الأخيرة.

مجموعات الدول المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا الموسم الحالي

المجموعة أ

ساحل العاج و غينيا بيساو يوم 13 يناير المقبل.

نيجيريا وغينيا الاستوائية… يوم 14 يناير.

المجموعة ب

مصر وموزمبيق 14 يناير.

غانا والرأس الأخضر 14 يناير.

المجموعة ج

السنغال و غمبيا 15 يناير.

الكاميرون وغينيا 15 يناير.

المجموعة د

الجزائر وأنغولا 15 يناير.

بوركينا فاسو وموريتانيا 16 يناير.

المجموعة ه

تونس وناميبيا 16 يناير.

مالي وجنوب أفريقيا 16 يناير.

المجموعة و

المغرب وتنزانيا 17 يناير.

الكونغو الديموقراطية و زامبيا يناير 17 يناير.

موعد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم إفريقيا

تأتي مبارة مصر وموزمبيق يوم 14 يناير المقبل من عام 2024 في تمام السابعة مساءًا بتوقيت مصر الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

يترقب المنتخب المصري مواجهة تكاد تكون الأقوي في كأس الأمم الإفريقية بينه و المنتخب الغاني 18 من يناير 2024بالجولة الثانية لدور المجموعات من فعاليات البطولة الأفريقية.

أما في الجولة الثالثة والختامية لدور المجموعات يقابل المنتخب المصري غريمة الرأس الأخضر 22 يناير 2024

كان من المفترض أن تقام المسابقة في صيف 2023، ولكن نظرًا للأمطار الموسمية في كوت ديفوار تقرر تأجيل المسابقة لتقام كما العادة في يناير.

المجموعات الكاملة لأمم أفريقيا