من هُنــا .. رابط إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية 2024

الكثير من المواطنين يظلوا يتساءلون عن الرابط الذي يتعلق بإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، حيث إن وزارة التموين، قد بينت انه يمكن الإضافة للمواليد الجدد بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي الخاص بمنصة مصر الرقمية، وتجدر الإشارة بان هذه الإضافة تكون فقط للمواطنين الذين يستحقون ذلك، فهناك فئات محدده تم الكشف عنها من جانب أو الوزارة التي تستحق الإضافة، فيما يلي سوف نرفق رقم الخطوات اللازمة لإضافة المواليد.

إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية

يمكن أن يتم إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: لا بد ان تقوم بإنشاء حساب على البوابة الخاصة بمصر الرقمية من هنا، التي تكون تابعه لوزارة التموين.

الخطوة الثانية: النقر على أيقونة خدمات التموين، التي توجد أمامك ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.

الخطوة الثالثة: النقر على زر “ضم أفراد أسرتي”، من ضمن الخيارات المتوفرة أمامك.

الخطوة الرابعة: تسجيل كافة البيانات اللازمة المرادة منك.

الخطوة الأخيرة: انتقاء سبب الضم الضغط على زر اضافه.

خدمات منصة مصر الرقمية

أتاحت وزاره التموين المنصة الرسمية التي تدعم بمنصة مصر الرقمية، والتي تقوم بتقديم الكثير من الخدمات التموينية لجميع الأشخاص، والتي من الممكن المواطنين عن طريقها ان يقوموا بتلك الخدمات وهم في المنزل الخاص بهم بغير احتياج للتوجه للمقر الخاص بالوزارة، ومن ضمن الخدمات المشهورة التي توفرها هذه المنصة جميع ما يلي: