لو متجوزتش الحق قبل ميعلى تاني.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023

خلال بداية تعاملات اليوم، يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الذهب في مصر عيار 21 بشكل خاص، حيث شهدت أسعار الذهب انخفاضًا صباح اليوم في محلات الصاغة، وتمثل هذه الانخفاضات تراجعًا في سعر الذهب عيار 21 بقيمة 75 جنيهًا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار عيار 18 وسعر الجنيه الذهب في تلك المحلات، ويأتي هذا بعد ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب خلال الساعات السابقة، وسنقوم الآن بتقديم أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بشكل مفصل عبر موقعنا.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023

بعد تجاوز حاجز الـ 3000 جنيه في الأيام الأخيرة، يبحث الكثيرون عن سعر عيار 21 للذهب، الذي يُعتبر من أكثر الأعيرة تداولًا، وفي اليوم الحالي، بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3095 جنيه مصري للشراء و3045 جنيه مصري للبيع في محلات الصاغة المصرية.

كما سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 3537 جنيهًا للشراء و3480 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 3242 جنيهًا للشراء و3190 جنيهًا للبيع.

أما سعر الذهب عيار 18 في اليوم الحالي، فكان حوالي 2653 جنيهًا للشراء و2610 جنيهًا للبيع، بالنسبة لعيار 12، بلغ سعر الذهب 1768 جنيهًا للشراء و1740 جنيهًا للبيع.

سعر اونصة والجنيه الذهب اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023

وفيما يتعلق بسعر أونصة الذهب، فقد وصل إلى حوالي 110013 جنيهًا للشراء و108240 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 24760 جنيهًا للشراء و24360 جنيهًا للبيع في محلات الصاغة المصرية.