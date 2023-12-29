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قربت تنزل .. موعد صرف العلاوات الخمس 2023 ومن يستحقها
تعتبر العلاوات الخمس من بين الزيادات الحكومية المهمة للغاية التي يتم اضافتها للمعاش بالتامين وتلك العلاوات يتم التساؤل عنها بشكل دائم ومستمر من قبل كثير من الأشخاص، فهم يريدون التعرف على الموعد الذي يتعلق بصرفها وهذا بالتزامن مع قرب نهاية السنة، ومن الجدير بالذكر انه تم الكشف عن الجداول التي تتعلق بالمستفيدين لساني دفعة، إذ إن الدفعة الأولى قد تم منحها لكل الأشخاص بشهر سبتمبر الذي مضى ولأن الاقبال هائل من جانب الأشخاص لمعرفه هذا الموعد الخاص بصرف تلك العلاوات ففيما يلي سوف نرفق لكم الموعد بالتفصيل وكذلك من يستحق الحصول عليها.
موعد صرف العلاوات الخمس 2023
بينت وزاره المالية الموعد الذي يتعلق بصرف هذه العلاوات وفيما يلي موعد الصرف:
- تم صرف العلاوات بشهر سبتمبر الذي مضى 2023.
- كذلك أنه من المترقب ان يتم صرف ثاني دفعة منها بشهر ديسمبر الجاري 2023.
- ثالث دفعه ستصرف في شهر مارس 2024.
- كما أن الدفعة الرابعة سوف يتم منحها لكل الأشخاص المستفيدين في شهر ديسمبر 2025.
- هذا بجانب أنه في شهر مارس 2023 سوف تصرف الدفعة الخامسة.
من يستحق صرف العلاوات الخمس
العديد من الأشخاص من أصحاب المعاشات يقومون بالتساؤل عن من يستحق تلك العلاوات وفيما يلي جدول مفصل بشان ذلك:
- الأشخاص الذين خرجوا على المعاش وذلك بدءا من يوم واحد يوليو 2007 فيتم صرف هذه العلاوات بمعدل 80%.
- كذلك الأشخاص الذين خرجوا على المعاش بدءا من يوم 30 يونيو لسنه 2006 يتم صرف العلاوات بما يقرب من حوالي 62 شهر باثر رجعي.
- كذلك ان الأشخاص الذين خرجوا على المعاشات عقب تاريخ 1 يوليو 2006 تصرف لهم العلاوة مرة واحدة فحسب
- كما ان الأشخاص الذين خرجوا على المعيشة عقب يوم 1 يوليو 2007 يتم صرف 2 علاوة لهم.
- هذا بجانب أن المواطنين الذين خرجوا على المعاش بسنه 2008 من حقهم الحصول على ثلاث علاوات.
- الأشخاص الذين قاموا بالخروج على المعاش في سنة 2009.