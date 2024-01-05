الحق سجل .. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر والشروط اللازمة 2023

تقوم وكالة عدل بالجزائر بطرح سنويًا برنامج حديث للسكن الاجتماعي هدفه إتاحة مساكن اجتماعية سلسة وبسيطة التكلفة لكل الأشخاص بدوله الجزائر وفي سنة 2023، قامت الوكالة بالكشف عن فتح باب التقديم بالبرنامج الخاص بسكنات عدل 3، والذي يقوم باستهداف بناء ما يقرب من حوالي 300 ألف وحدة سكنية بكل أرجاء الجزائر، وفيما يلي سوف نرفق لكم الشروط اللازمة لتسجيل بسكنات عدل وكذلك الطريقة الخاصة بالتسجيل.

التسجيل في سكنات عدل 3

توجد الكثير من الضوابط والمعايير التي لابد من ان تكون متوفرة في كل المواطنين الذين يريدون ان يسجلوا بسكنات عدل وهي تكون متمثلة في كل ما يلي:

الجنسية الجزائرية الإقامة بالجزائر بصوره دائمة.

تقديم صورة من بطاقه التعريف الوطنية.

تقديم صورة من شهاده السكن.

تقديم شهادة العمل او الشهادة الخاصة بالطالب.

تقديم صورة من شهاده الميلاد.

أن يكون راتب الأسرة أقل من ما يقرب من حوالي 70 الف دينار جزائري.

خطوات التسجيل في سكنات عدل

من الممكن لكل الأشخاص الذين يريدون أن يسجلوا بسكنات عدل أن يفعلوا ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: