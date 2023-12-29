بشرى للمصريين الفراخ رخصت!!.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 ديسمبر وكرتونة البيض

شهدت أسعار الدواجن في مصر تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى ما بين 63 و64 جنيهًا في المزرعة، بعد أن كانت تسجل 72 و76 و77 جنيهًا في أكتوبر الماضي، يبدأ سعر الفراخ للمستهلك من 70 جنيهًا، بالإضافة إلى ذلك، شهد سعر كيلو البانيه انخفاضًا بمتوسط 50 جنيهًا، حيث يتراوح السعر اليوم من 135 جنيهًا في بعض المحلات وقد يزيد في بعض الأماكن، مقارنة بالأسعار السابقة التي سجلت نحو 180 إلى 190 جنيهًا، هذا الانخفاض يأتي في أعقاب تراجع أسعار الأعلاف، بموجب الإفراج عن آلاف الأطنان من الموانئ، وفقًا لإعلان وزارة الزراعة رسميًا.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 ديسمبر

تم تسجيل هبوط حاد في أسعار الدواجن اليوم، حيث يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 63 و75 جنيهًا في المحلات، بانخفاض ملحوظ عن الأسعار السابقة التي كانت تتراوح بين 82 و90 جنيهًا في أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، تتفاوت أسعار أنواع مختلفة من الدواجن، حيث تتراوح أسعار الفراخ البلدي من 105 إلى 125 جنيهًا، وتتراوح أسعار الدواجن الساسو من 75 إلى 80 جنيهًا للكيلو، والأسعار المسجلة اليوم تعكس استقرارًا في سعر الأعلاف.

سعر كرتونة البيض الاحمر

يرغب العديد من الأشخاص في معرفة سعر كرتونة البيض الأحمر، ويظهر أن سعرها انخفض إلى 115 جنيهًا بعد أن كان يسجل 128 جنيهًا في المزرعة، يتم بيع كرتونة البيض الأحمر للمستهلك ابتداءً من 120-125 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الابيض

سعر كرتونة البيض الأبيض انخفض إلى 120 جنيهًا بعد أن كانت تسجل 126 جنيهًا، ويُباع للمستهلك كرتونة البيض الأبيض ابتداءً من 125 جنيهًا، وبالنسبة لكرتونة البيض البلدي، سجلت حوالي 137 جنيهًا، بعد أن كانت تصل إلى 156 جنيهًا في المزرعة.