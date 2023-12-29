“الأخضر اتجنن؟” سعر الدولار مقابل الجنيه السوق السوداء اليوم والبنوك

على الرغم من الاستقرار الذي حدث بأسعار الصرف للدولار بالأسواق الرسمية منذ ما يقرب من عام ويزيد، ولكن الأسواق الموازية سجلت نشاطًا قويًا بالساعات الماضية، وذلك دفع سعر الصرف 100 دولار لتسجيل المستويات التاريخية، وطبقًا للمتعاملين في السوق السوداء فإنه شهد ارتفاعًا في الطلب على الدولار، كما أن هناك عدة تعاملات وصلت عنده 51.50 جنيه، ولكنها تكون بنطاقات محدودة ومن خلال وسطاء كثيرين، على الرغم من استمرار السلطات في الضيق على المضاربات وتجار العملة.

سعر الدولار مقابل الجنيه السوق السوداء

بالرغم من أن أسعار الدولار قد استقر في الصرف داخل الأسواق الرسمية من العام الماضي، ولكن سوق السوداء أي الأسواق الموازية شهدت نشاطًا قويًا بالساعات الماضية، وذلك دفع سعر الصرف للدولار لتسجيل مستويات تاريخية طبقًا للمتعاملين، كما أن سوق السوداء قد شهد ارتفاعًا بالطلب بشكل ملحوظ في الدولار، ولقد أجريت عدة تعاملات، إذ أنه وصل حتى 51.50 جنيه، ولكنها تقوم بنطاقات محدودة من خلال وسيط في السوق الرسمي، واستقر السعر عنده 30.75 جنيهًا هذا للشراء.

أما البيع داخل البنك الأهلي وفي بنك مصر 30.85 جنيه وداخل البنك التجاري وصل 30.85 للشراء والبيع 30.95، وتترقب الأصوات أن يتم إعلان البنك المركزي القرارات الجديدة التي تضمن الزيادة بأسعار الفائدة مع بدء التدخل بأسواق الصرف، ولكن اللجنة السياسية النقدية قد أصدرت قرارات جديدة بزيادة الأسعار الخاصة بالفائدة مع ابتداء التدخل بسوق الصرف، ولكن اللجنة السياسية النقدية قد قررت باجتماع نهاية الأسبوع عن تثبيت الأسعار للمرة الثالثة.

قرارات البنك المركزي الجديدة

البنك المركزي أصدر قرارًا جديدًا يتضمن زيادة أسعار الفائدة مع التدخل بسوق الصرف، ولكن اللجنة السياسية النقدية قد قررت باجتماعها في نهاية الأسبوع الماضي عن تثبيت أسعار الفائدة المتتالية، ولقد تقرر أن يتم إبقاء السعر الإيداعي والإقراض في ليلة واحدة من البنك المركزي ليصل عند مستوى 19.25% مع 20.25% وأيضًا 19.75% وسعر الائتمان، وكذلك الخصم يصل عند مستوى 19.75، وقبل الأيام القليل الماضية مؤسسة موديز رجعت خفض جديدة في قيمة الجنيه المصري باتجاه الحكومة لتطبيق النظام المرن في أسعار الصرف عبر أسلوب تدريجي، وذلك يؤدي لإبقاء متوسط التضخم حوالي 24%.