“زيادة 500 ألف دينار للعراقيين” العمل العراقية تعلن عن زيادة جديدة للمتقاعدين.. هتاخد مرتبك بالزيادة

زفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بشرى سارة حيث قام معالي الوزير أحمد الأسدى بالكشف عن زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، من مبلغ 400 ألف دينار إلى 500 ألف دينار عراقي، وعلى جانب آخر تم رفع الحد الأدنى للموظفين العراقيين، وسوف نوضح لكم تبعات هذه الزيادة من خلال السطور القليلة المقبلة.

زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين

جرى العمل خلال الفترة السابقة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على زيادة رواتب العمال المتقاعدين وبالفعل تمت الموافقة على رفع الحد الأدنى للرواتب يوم الأربعاء التاسع والعشرين من نوفمبر، حيث تم رفع الحد الأدنى من مبلغ 400 ألف إلى 500 ألف دينار عراقي.

والجدير بالذكر أنه في يوم 24 نوفمبر، صدر قرار من مجلس الوزراء العراقي بزيادة الرواتب التقاعدية زيادة بقيمة 100 ألف دينار عراقي، وذلك للفئات الحاصلة على راتب يتجاوز مليون دينار عراقي، علماً بأن رواتب شهر ديسمبر الجاري سوف تكون مشمولة بالزيادة المعلن عنها لجميع المتقاعدين.

زيادة رواتب الموظفين العراقيين

وفي ذات السياق صدرت موافقة من قبل مجلس النواب العراقي على زيادة الرواتب الخاصة بالموظفين العراقيين، حيث تم زيادة الحد الأدنى للرواتب للجميع، كما صدرت الموافقة من مجلس النواب وجرى إرسال الجداول عقب الزيادة للحكومة من أجل الموافقة عليها، مع العلم أن رواتب الموظفين بلغت 425 ألف دينار عراقي للموظف، ويعد هذا أقل راتب يتقاضاه الموظف العراقي، وسوف تشمل رواتب الموظفين في شهر ديسمبر الحالي الزيادة الجديدة.