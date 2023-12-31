آخر أخبار المعاشات الآن عاجل زيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من شهر يناير 2024

تفصلنا عن إتيان العامل الجديد 2024 أيامك قليلة ويبحث حوالي 11 مليون مواطن عن زيادة المعاشات يناير 2024 كام في الميه وما هو موعد التطبيق لقرار الحد الأدنى الخاص بالمعاشات طبقًا للمنصوص عليه من هيئة التأمينات الاجتماعية القومية حتى تحسين الدخول للمواطنين بكافة الفئات، فهناك الكثير من الأشخاص يعتمدون على راتب المعاش الذي يحصلون عليه بشكل شهري نتيجة للمجهودات التي قد قاموا بها خلال فترة العمل.

زيادة المعاشات يناير 2024

مع قرب إتيان العام الجديد يقوم المواطنين بالبحث عن الزيادة التي طبقت للمعاشات يناير مع بداية تطبيق قرار الحد الأدنى في المعاشات، وذلك طبقًا للمنصوص عليه من قبل الهيئة القومية التابعة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المعاشات بإطار تحسين دخل المواطنين بكافة الفئات، ولقد أعلن رئيس مجلس الإدارة بالهيئة القومية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بأنه سوف يتم زيادة المعاشات يناير 2024 بدءًا من بداية الشهر المقبل.

كما أن الحد الأدنى للمعاش سيكون 1300 جنيه بعد أن كان 1105 أما عامل الحد الأقصى سيكون 10080 جنيه بعد أن كان 8720 جنيه، ولقد أفصح في البيان الخاص بهيئة التأمينات بأنه قد تم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني حتى يكون 2000 جنيه، بعد أن كان 1700 جنيه، كما أن الحد الأقصى سيتم رفعه من أجل أجر الاشتراك التأميني.

وبذلك يكون 12,600 جنيه بعد أن كان 10,900 جنيه، ولقد أكد رئيس مجلس الإدارة بأن قرار الرفع للحدين الأقصى والأدنى للأجور لجميع مشتركي التأمينات كان تطبيًقا للمادة رقم 148 لعام 2019، تلك التي تضمن إليه سنوية تزيد من الحدين في إطار تنفيذ محاور إصلاح النظام بالتأمينات الاجتماعية، وذلك يحدث لتحسين قيمهدة المعاش وخدمتهم والاستحقاق

متى صرف زيادة المعاشات

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية بأنه سيتم زيادة المعاشات في الأول من يناير وتحديدًا واحد بالشهر، وسيتم صرف المعاشات حوالي 6 أيام، كما أن المواطنين بإمكانهم أن يصرفوا المعاشات بزيادة عبر ماكينات الصرف الآلي المصري، وكذلك المحافظ الإلكترونية ومنافذ شركة فوري.