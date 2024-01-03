“هنـــا” رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024 .. أدفعها قبل ما الغرامة تزيد عليك

بعد بحث الكثير عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي و امكانية السداد في الموعد المحدد قبل تطبيق الغرامة وفرت شركة المصرية للاتصالات رقم خط ساخن للاستعلام عن فاتورة الأرضي من خلال الاتصال من هاتفكم الارضي على 19777 ، او عن طريق الاتصال بخدمة العملاء ١١١ .

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

يمكنكم ايضا الدخول من خلال موقع المصرية للاتصالات https://billing.te.eg/ar-EG/MyTe/Register

و يمكن ايضا باستخدام تطبيق MyWE و هناك عدة طرق للدفع من خلال البرنامج او من خلال منافذ فوري في المحلات او من برامج الدفع الالكتروني او من خلال السنترال الخاص بشركة المصرية للاتصالات التابع لمحافظتك او محل اقامتك .

و يستطيع كل المستفيدين من خدمة الخط الارضي او الإنترنت المنزلي دفع فاتورة التليفون في منتصف كل شهر وفي حال عدم الدفع تقوم الشركة بتحويل الخط لخط استقبال فقط اذا لم يتم الدفع لمدة شهر يتم قطع الخط .

و تم توفير ايضا ارقام خاصة بالابلاغ عن أعطال الخط الأرضي و هي: 111 أو 01555000111 أو 19777.

و هناك ايضا طريقة لكي يتم تحويل العملاء في خدمة الخط الأرضي من نظام الدفع ربع السنوي إلى نظام الدفع المسبق و ذلك حرصا من الشركة المصرية للاتصالات على توفير مميزات جديدة سوف تصلك رسالة نصية عبر الموبايل لإخبارك بالتحويل إلى النظام الجديد هذا و ابلاغك بقيمة الشحن المطلوبة و يمكنكم سدادها مع سداد فاتورة الانترنت الشهرية الخاصة بكم اذا كنتم مشتركين بالفعل مع شركة المصرية للاتصالات .