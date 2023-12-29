جاهزين ولا لسه؟!! موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي للصفوف الثانوية 2023-2024

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024 يعتبر أحد الأحداث المهمة التي ينتظرها العديد من الطلاب وأولياء الأمور، حيث يسعى الجميع للتحضير والتخطيط قبل بداية اختبارات شهر نوفمبر، التي تخص طلاب النقل في العام الدراسي الحالي 2023-2024.

موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي للصفوف الثانوية 2023-2024

نسعي إلى توفير معلومات دقيقة ومحدثة لطلاب المدارس وأولياء أمورهم حول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الأول لعام 2024، حيث يشمل هذا الموعد جميع الصفوف بداية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي في المدارس.

وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، فإن يوم الأحد 14 يناير 2024 سيكون تاريخ انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.

يتوقع أن تعلن المديريات التعليمية في المحافظات جداول الامتحانات للطلاب في صفوف النقل، حيث يمتد الاختبار لمدة أسبوعين تقريبًا، ابتداءً من 14 يناير 2024 وحتى 25 يناير 2024.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في مدارس التعليم الفني، وكذلك امتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وهو ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

تستمر امتحانات الترم الأول 2024 لمدة أسبوعين، حيث تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في 27 يناير 2024، وتمتد لمدة أسبوعين أخرين.

وتنتهي إجازة نصف العام في 8 فبراير 2024، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 في 10 فبراير 2024، مستمرًا حتى 6 يونيو 2024.