خبر بمليون جنية “حقيقة إضافة 50 جنية زيادة على نصيب الفرد بالتموين شهر يناير 2024”

تحضيرات شهر يناير 2024 في مصر تثير جدلاً متزايدًا حول توزيع النصيب الفردي على بطاقات التموين، الرأي العام يعاني من تباين في ظل أخبار متناقضة، ويتطلب التوضيح من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لتجنب الارتباك.

حقيقة إضافة 50 جنية زيادة على نصيب الفرد بالتموين

فيما يتعلق بالتكهنات حول زيادة نصيب الفرد علي بطاقة التموين، أكدت الوزارة بوضوح عدم دقة الأخبار وثبات السياسات الحالية، الجدل حول هذا الموضوع يتسارع، ولكن التأكيد على استمرار السياسات يهدف إلى تهدئة المخاوف.

يتطلع المواطنون بشكل كبير إلى فحص قائمة السلع المتاحة واستلام مواد غذائية أساسية، مع التركيز على تحديد حصص السكر والحاجة للامتناع عن تجاوز الكميات المحددة.

موعد استلام السلع التموينية

ويكون موعد الاستلام كالآتي: