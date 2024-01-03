كيفية الاشتراك في مسابقه الحلم ؟!! “مصطفي الآغا يوضح الأرقام وشروط التسجيل الجديدة” 2024

الإشتراك في مسابقة الحلم يستحوذ برنامج الحلم الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا على اهتمام واسع من طرف المشاهدين، حيث يتطلع العديد إلى الفرصة للمشاركة في هذه المسابقة المميزة التي يُعرض على قناة إم بي سي يسعى الكثيرون لتحقيق حلمهم من خلال فرصة الفوز بجوائز قيمة.

كيفية الاشتراك في مسابقه الحلم

تتجلى مصداقية البرنامج في عيون المشاهدين، حيث يثقون في نزاهته وصدقة، يتم تحقيق هذه الثقة من خلال تقديم الجوائز مباشرة على الهواء، مما يعزز مصداقية البرنامج يعلن عن أسماء الفائزين بشكل رسمي.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

ليكون مؤهلا للمشاركة في مسابقة الحلم، يجب على المتقدم للتسجيل أن يكون في العمر الذي لا يقل عن 21 عاما.

يشترط أن يكون المتقدم للمسابقة مواطنا لإحدى الدول العربية، حيث لا يسمح لمواطني الدول الأجنبية بالمشاركة في البرنامج، يأتي هذا الشرط لتحديد نطاق المشاركين وتأكيد التوجيه الثقافي.

يتوجب على المشترك إرسال كلمة حلم إلى الرقم المحدد الذي يتوافق مع بلد إقامته، يعتبر هذا الإجراء جزءا من عملية التسجيل.

أن يكون المتقدم غير مرتبط بأي صلة أو علاقة عائلية أو مهنية مع العاملين في برنامج الحلم.

ضرورة تقديم الإجابة الصحيحة على جميع الأسئلة المطروحة من قبل برنامج الحلم.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم