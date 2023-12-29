لينــك الاستعلام عن قرعة حج الجمعيات الأهلية 1445 – 2024 عبر رابط البوابة المصرية الموحدة للحج hij.moi.gov.eg

في إطار الاستعدادات النهائية لوزارة التضامن الاجتماعي لعقد وقائع المؤتمر الصحفي لاعلان نتيجة القرعة لأسماء الفائزين قرعة الحج لعام 2024-1445، يتزايد الاهتمام بين المتقدمين للتعرف على مصيرهم. تعد القرعة لحج الجمعيات الأهلية من أكثر المحطات التي يبحث عنها الراغبون في أداء مناسك الحج. وفي هذا السياق، سنقدم لكم رابط الاستعلام المباشر عن نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2024 وكافة التفاصيل المهمة التي يجب على المتقدمين معرفتها.

لينــك الاستعلام عن قرعة حج الجمعيات الأهلية

يمكنك من خلال الدخول الي رابط البوابة المصرية الموحدة للحج الاستعلام الكترونيا عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الاهلية لعام 1445 – 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة [البوابة المصرية للحج](https://hij.moi.gov.eg).

أدخل رقمك القومي.

أدخل رقم المصنع الموجود أسفل صورة البطاقة.

أدخل رمز التحقق الموجود على الموقع.

انقر على أيقونة البحث.

سيظهر أمامك نتيجة الحج وما إذا كنت من الفائزين أم لا. لا تفوت فرصة الاطلاع على النتيجة والتحقق من وضعك في قائمة الحجاج المحظوظين.

شروط حج الجمعيات الأهلية 2024

وزارة التضامن الاجتماعي حددت بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية. يجب أن يكون مقيمًا في مصر بشكل دائم. إكمال الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء أو تأجيل مؤقت. إذا كان المتقدم تابعًا لجهة عسكرية أو مدنية، فينبغي الحصول على تصريح سفر. يجب أن يكون المتقدم لائقًا بدنيًا وصحيًا وقادرًا على أداء مناسك الحج. يجب أن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر. كذلك يجب أن يكون قد أدى مناسك الحج آخر مرة خلال 7 سنوات للنساء و5 سنوات للرجال.

بالتزامن مع إعلان نتيجة القرعة، ستقدم لك وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل كاملة حول البرامج والأسعار المتاحة للحجاج. كما ستحدد المواعيد الرسمية لتقديم المستندات وسداد الرسوم. تابعونا للحصول على تحديثات حية وشاملة.

هل يمكنني الاستعلام عن نتيجة الحج عبر الهاتف؟

نعم، يمكنك الاستعلام عبر [البوابة المصرية للحج].

ما هي الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الحج؟

يجب عليك تقديم جواز السفر الساري والوثائق الشخصية المطلوبة.

متى يجب على الفائزين سداد الرسوم؟

سيتمالإعلان عن مواعيد سداد الرسوم في المؤتمر الصحفي